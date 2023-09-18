Bugün New York Türkevi'nde Elon Musk ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ve Grimes çiftinin oğulları "X Æ A-12"ye top hediye etti. Bunun üzerine Elon Musk'ın oğlu "X Æ A-12" nasıl okunur, ne demek, isminin anlamı nedir? Soruları yeniden gündeme geldi. İşte detaylar…

X Æ A-12, ünlü şarkıcı Elon Musk ve Kanadalı müzisyen Grimes'in 2020 yılında doğan oğullarının adıdır. Bu isim, oldukça ilginç ve dikkat çekici bir tercih olarak medya ve kamuoyu tarafından tartışma konusu olmuştur. Peki, Elon Musk'ın oğlu "X Æ A-12" nasıl okunur, ne demek, isminin anlamı nedir? İşte detaylar…

ELON MUSK'IN OĞLU "X Æ A-12" NE DEMEK?

"X" harfi, Latin alfabesinde "bilinmeyen" veya "değişken" anlamına gelir ve bir tür gizem veya sıra dışılık ifade edebilir.

"Æ" harfi, İskandinav dillerinde ve eski İngilizce'de kullanılan bir karakterdir ve "ash" olarak telaffuz edilir. Grimes, bu harfi sevdiğini ve onun için birçok anlam taşıdığını belirtmiştir.

"A-12" ise Elon Musk ve Grimes'in uçağına atıfta bulunur. SpaceX CEO'su Musk'ın açıklamasına göre "A" uçağın ismini temsil ederken, "12" ise Archangel 12 olarak adlandırılan bir casus uçağına göndermedir.

Sonuç olarak, X Æ A-12 oldukça sıra dışı ve karmaşık bir isimdir. Ancak ebeveynlerinin bu ismi seçme nedenleri ve ona yükledikleri anlamlar, çiftin tercihini açıklamaktadır. Bu ismi telaffuz etmek ve kullanmak bazı zorluklar yaratsa da, her aile farklı isim tercihlerine sahip olabilir.

ELON MUSK'IN OĞLU "X Æ A-12" NASIL OKUNUR?

X Æ A-12'nin annesi Grimes ismin nasıl telaffuz edildiği konusunda şu şekilde cevap vermişti: "Sadece X harfi gibi okunuyor, sonrasında da A (ey) ve I (ay) harfleri."

Öte yandan Elon Musk'ın daha farklı bir fikri varmış gibi görünüyor. Musk, Joe Rogan'ın podcast'inde şu ifadeleri kullandı: "Önce X'i telaffuz ediyorsunuz, Æ "Ash (eş) şeklinde söyleniyor. A-12 de Archangel 12 anlamına geliyor."