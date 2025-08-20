Kış aylarının en çok tercih edilen tatlarından olan elmalı kurabiye, aromatik baharatlar ve taze elmanın eşsiz uyumuyla çay saatlerine lezzet katıyor. Ev yapımı pratik tarifleriyle hem misafirlerin hem de aile bireylerinin beğenisini kazanan bu kurabiye, her yaş grubunun favorisi oluyor. Elmalı kurabiye ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Elmalı kurabiye tarifi! Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER

3 orta boy elma (rendelenmiş)

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım limon suyu

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 adet yumurta (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

İç harç: Elmaları iyice yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Rendelenmiş elmaları geniş bir tencereye alın. Üzerine toz şeker, tarçın ve limon suyunu ekleyin. Orta ateşte, ara ara karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Elmalar suyunu çekip yumuşayınca ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Hamur: Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını derin bir karıştırma kabına alın. Üzerine pudra şekerini ekleyip mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından yumurtayı ekleyerek karışıma yedirin. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek yavaş yavaş karışıma ilave edin. Tüm malzemeler birleşene kadar yoğurun, yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Gerekirse un miktarını biraz artırabilirsiniz.

Şekillendirme: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Temiz bir zeminde veya iki parmak kalınlığında açın. Ortasına soğuyan elmalı harçtan yeterince koyun. Hamuru dikkatlice kapatıp, kenarlarını hafifçe bastırarak mühürleyin. İsterseniz üzerlerine hafifçe bastırarak desen oluşturabilirsiniz.

Pişirme: Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece (fanlı fırında 160 derece) fırında, yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekleyin.

SERVİS ÖNERİSİ

Elmalı kurabiyeler, üzerine pudra şekeri serpilerek veya yanında tarçınlı bir fincan çayla servis edildiğinde sofralara hem şıklık hem de lezzet katıyor. Sıcak veya oda sıcaklığında sunulabilen bu kurabiye, misafirlerinize tatlı bir keyif anı yaşatmanın en güzel yolu olacak. Afiyetle tüketmeniz dileğiyle!