Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı?

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Sorusu, gündemde merak edilmekte olan isimler arasında yer alıyor. İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda bir kullanıcı tarafından paylaşılan küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıtla eleştirilerin hedefi olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte çıktı mi çıktı?

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR?

Küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıt ve ardından yaptığı yeni açıklamalarla gündeme oturan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu Patiswiss CEO'sudur. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında mezun oldu ve iş dünyasına giriş yaptı. Ankara'da 200 metrekarelik bir pastane satın alarak kariyerine başladı. Bu deneyimden ilham alarak Patiswiss markasını kurdu. Patiswiss, kaliteli ve özgün tatlar sunarak müşterilerin beğenisini kazandı.

PATİSWİSS CEO'SU ELİF ASLI YILDIZ İSTİFA ETTİ Mİ?

Küflü çikolata tartışmalarında ise dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Eleştirilerin odağına yerleşen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti.