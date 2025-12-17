Haberler

Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler
Güncelleme:
Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde 2023 yılı Temmuz ayına ait olduğu belirtilen, yaşlı bir adama yönelik şiddet görüntüleri vicdanları parçaladı. Görüntülerde yaşlı adamın "Sabahtan beri beni dövüyorlar" dediği, görevlinin ise eldiven takıp yaşlı adamı darp ettiği anlar açık şekilde görüldü.

  • Erol Konuk, İstanbul Büyükçekmece'deki Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde yaşlı Abdulkadir Taşar'a eldiven takarak fiziksel şiddet uyguladı.
  • Abdulkadir Taşar, 2024 yılı Eylül ayında hastanede hayatını kaybetti ve ölümünün ardından otopsi yapılmadığı iddia edildi.
  • Erol Konuk'un, huzurevinden ayrılan personelleri ve kendisini şikayet eden kişileri 'Seni İstanbul'da barındırmam' şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, huzurevinin sahibinin eşi Erol Konuk'un, yaşlı Abdulkadir Taşar'a fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Görüntülerde Konuk'un eldiven takarak yaşlı adama bağırdığı ve darp ettiği anlar açık şekilde görüldü.

"SABAHTAN BERİ BENİ DÖVÜYORLAR"

Kayıtlarda yaşlı adamın, "Sabahtan beri beni dövüyorlar. Tokat attılar. Beni anam babam bu kadar dövmemiştir" ifadelerini kullandığı duyuldu.

ELDİVEN TAKIP YAŞLI ADAMI DÖVDÜ

Bu sözlerin ardından Erol Konuk'un, "Nerene vurdular, göster!" diyerek bağırdığı ve yanındaki çalışandan eldiven isteyerek yaşlı adama fiziksel şiddet uyguladığı anlar da görüntülere yansıdı. O anlar izleyenlerin vicdanını sızlattı.

Veryansın'dan Erdem Atay'ın haberine göre, şiddete maruz kaldığı öne sürülen Abdulkadir Taşar'ın 2024 yılı Eylül ayında hastanede hayatını kaybettiği, ancak ölümünün ardından otopsi yapılmadığı iddia edildi.

PERSONELLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

İddialara ilişkin konuşan huzurevi yönetimi, Erol Konuk'un bir daha huzurevine alınmayacağını belirtti.

Öte yandan Erol Konuk'un, huzurevinden ayrılan bazı personelleri ve kendisini şikayet eden kişileri tehdit ettiği de öne sürüldü. İddialara göre Konuk'un, "Seni İstanbul'da barındırmam" şeklinde ifadelerle çalışanları sindirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
