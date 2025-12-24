Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı.

"HİÇBİR ZAMAN KİMSEYE UYUŞTURUCU MADDE SATMADIM"

Cebeci, 20 Aralık tarihinden alınan ek ifadesinde, "Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim." dedi.

"UYUŞTURUCU GEÇMİŞ ZAMANDA KULLANDIM"

İfadesinin devamında uyuşturucu kullandığını itiraf eden Cebeci, "Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm" şeklinde konuştu.

"2021 YILINDA SADETTİN SARAN İLE İLİŞKİ YAŞADIM"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran ile 2021 yılında sevgili olduğunu belirten Cebeci, "2021 yılında Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. Kokain maddesini kullanmadım. Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım." ifadelerini kullandı.

AYLIK GELİRİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, söz konusu ek ifade tutanağında Ela Rumeysa Cebeci'nin aylık gelirine ilişkin bir bilgi de yer aldı. Tutanağa göre, Cebeci aylık gelirinin 120 bin lira olduğunu beyan etti.