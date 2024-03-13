Ekrem Yavaş kimdir? AK Parti Balıkesir- Sındırgı Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş kaç yaşında, nereli?
Ekrem Yavaş kimdir? AK Parti Balıkesir- Sındırgı Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir- Sındırgı Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Yavaş'ın yaşı ve memleketi hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- Sındırgı Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş oldu. Peki, Ekrem Yavaş kimdir? AK Parti Balıkesir- Sındırgı Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş kaç yaşında, nereli?
EKREM YAVAŞ KİMDİR?
- 1970 yılında Sındırgı'da doğdu İlk orta ve Lise tahsilini Sındırgı'da yaptı.
- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya bölümü bitirdi.
- Diyarbakır Anadolu Lisesi, Sındırgı Düğüncüler İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okullarında Coğrafya Öğretmenliği yaptı.
- 2004-2009 yıllarında Sındırgı Belediye Başkanlığı, 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti'den 7. Sıra Balıkesir Milletvekili Adayı oldu.
- Aynı Zamanda İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi kurucusu, Sendikacılık, İzcilik, Halıcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi faaliyetleri yanı sıra Yağcıbedir Halıları konusunda çalışmalarını devam ettiren Ekrem YAVAŞ 2014 yılından bu yana Sındırgı Belediye Başkanıdır.
- Ekrem Yavaş evli ve 3 çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Sındırgı Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.