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Ekrem İmamoğlu winner ceketi olayı ne? Ekrem İmamoğlu hangi ceketi giydi?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giydiği ceket sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu'nun tercih ettiği ceketin markası ve modeli merak konusu oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu winner ceketi olayı ne? Ekrem İmamoğlu hangi ceketi giydi? İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giymesiyle ünlenen ve çok konuşulan mavi ekoseli ceketi bu defa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu giydi. Sosyal medyada İmamoğlu'nun o fotoğrafının altına çok sayıda yorum geldi. Peki, Ekrem İmamoğlu winner ceketi olayı ne? Ekrem İmamoğlu hangi ceketi giydi?

EKREM İMAMOĞLU WINNER CEKETİ OLAYI NE?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne'de Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katıldı. Partisinin genel başkanı olan Özgür Özel ile birlikte müsabakaları izleyen İmamoğlu'nun ceket tercihi ise çok konuşulmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun giydiği Ekrem İmamoğlu winner ceketi olayı ne? Ekrem İmamoğlu hangi ceketi giydi?

EKREM İMAMOĞLU HANGİ CEKETİ GİYDİ?

Kamuoyunda "Winner" ceketi (Kazandıran) olarak anılmaya başlanan ceket ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde görülmüş, Erdoğan'ın seçim zaferlerini ilan ederken üzerinde olan ceket için "Şans getiriyor" yorumları yapılmıştı.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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