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EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman?
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2024 EKPSS tercihleriyle ilgili detaylar, birçok aday tarafından merakla bekleniyor. EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yayınlanıyor ve bu kılavuzda, tercihlerin nasıl yapılacağı, hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği ve hangi kadroların mevcut olduğu gibi önemli bilgiler yer alıyor.

2024 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. EKPSS tercih kılavuzu genellikle ÖSYM tarafından yayınlanıyor ve bu kılavuzda, tercihlerin nasıl yapılacağı, hangi tarihler arasında yapılacağı ve hangi kadroların yer alacağı hakkında bilgiler yer alıyor. Adaylar, EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Adaylar, bu kılavuzun ne zaman yayınlanacağına dair bilgi edinmek için ÖSYM'nin resmi web sitesini takip ediyor.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS TERCİH TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

EKPSS NEDİR?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilebilmesi için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, Türkiye'de ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan bu sınav, engelli adayların kamu kurumlarında çalışabilmeleri için gereken yetkinliklerini belirlemeye yönelik bir değerlendirme aracıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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