Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde ilk sırada

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, uluslararası akademik başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Stanford Üniversitesi'nin açıkladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde bu yıl da üniversitesindeki akademisyenler arasında zirvede bulunan Erdoğan, bilimsel çalışmalarının uluslararası alandaki etkisiyle öne çıktı.

PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN DÜNYA LİSTESİNDE İLK SIRADA

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde bu yıl da üst sıralardaki yerini korudu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden listeye giren 10 akademisyen arasında en yüksek puanı alan Erdoğan, listenin ilk sırasında yer aldı.

Daha çok tıp ve mühendislik gibi bilim dallarından akademisyenlerin bulunduğu küresel listede, ekonomi alanından bilim insanlarının sayısı ise sınırlı kaldı. Prof. Dr. Erdoğan, bilimsel çalışmalarına dünya genelinde yapılan atıflar ve eserlerinin etki değeriyle bu alanda listede ilk sırada yer almayı başardı.

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ NASIL HAZIRLANIYOR?

Stanford Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”, bilim insanlarının akademik yayınlarına yapılan atıfların etkisini değerlendirmek amacıyla oluşturuluyor. Scopus verilerinin temel alındığı çalışma, 20 bilimsel alan ve 174 alt alanda yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanıyor.

Liste oluşturulurken bilim insanlarının makale ve araştırmalarına yapılan atıf sayıları, h-indeks, ortak yazarlığa göre düzeltilmiş hm-indeks ve farklı yazarlık konumlarındaki yayınlara yapılan atıfları bir araya getiren bileşik gösterge (c-skoru) dikkate alınıyor.

Değerlendirme kapsamında c-skoruna göre ilk 100 bin içerisinde bulunan veya kendi alt alanında ilk yüzde 2'lik dilime giren araştırmacılar listede yer alabiliyor.

PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, makro iktisat alanında uzmanlaşmış akademisyen ve ekonomisttir. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanında çalışmalar yürüten Erdoğan'ın başlıca araştırma konuları ekonomik büyüme, para politikası ve sermaye piyasalarıdır.

SEYFETTİN ERDOĞAN'IN AKADEMİK KARİYERİ

Seyfettin Erdoğan'ın akademik kariyeri Kocaeli Üniversitesi'nde başlamış, daha sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde devam etmiştir. Akademik görevleri ve ünvanları kronolojik olarak şöyle sıralanmaktadır:

1996: Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

1999: Kocaeli Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu.

2005: Kocaeli Üniversitesi'nde doçent ünvanını aldı.

2011: İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaya başladı.