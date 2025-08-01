Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Milyonlarca sürücünün merakla takip ettiği bu soru, 2025 yılına yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Eski tip ehliyetler için son yenileme tarihi ne zaman? sorusu özellikle internet üzerinden en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki, ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? ve uzatma kararı alındı mı? İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025'e çekilmişti. Ancak, 18.11.2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

Eski tip sürücü belgesi kullanan 2 milyon 482 bin 461 kişi 31 Temmuz 2025'e kadar belgelerini yenilemediği takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak.

"YÜZDE 70'İ SON ÜÇ AYDA GERÇEKLEŞTİ"

Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70'i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

Ocak: 140.000

Şubat: 82.000

Mart: 84.000

Nisan: 101.000

Mayıs: 270.000

Haziran: 502.000

Temmuz: 1.413.489

"BİR DAHA UZATMA OLMAYACAK: SON TARİH 31 EKİM 2025"

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak. Son tarih: 31 Ekim 2025.