Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

2025 yılında eski tip sürücü belgelerini yeni tip ehliyetlerle değiştirme süresi hızla doluyor. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar?Ücret nereye yatırılıyor?Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme sağlık raporu nereden alınır? 2025 ehliyet yenilemeye dair tüm detaylar...

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgeleri için tanınan indirimli yenileme süresi 31 Ekim 2025'te sona erecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını vurgulayarak, vatandaşların randevularını alıp ehliyetlerini yenilemeleri gerektiğini belirtti.

31 Ekim'den sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve indirimli harç ödenerek yenileme yapılması mümkün olmayacak. Bu nedenle, işlemlerini erteleyen sürücülerin ciddi ek ücretlerle karşılaşması kaçınılmaz olacak.

2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için ödenecek ücret, 31 Ekim'e kadar yalnızca 15 TL'ydi. Ancak 1 Kasım 2025'ten itibaren ücretlerde ciddi artış olacak. Örneğin:

B sınıfı sürücü belgesi: 7.438 TL

A, A1, A2, F sınıfı sürücü belgesi: 3.643,10 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı sürücü belgeleri: 11.235,60 TL

Bu nedenle 31 Ekim öncesinde ehliyet yenileme işlemi yapanlar, önemli bir maliyetten tasarruf edecek.

EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR?

Ehliyet yenileme harcı, sürücü belgesinin sınıfına göre değişiyor ve işlem sırasında değerli kağıt bedeli ile vakıf hizmet bedelini de kapsıyor. Şu anda indirimli harçlar sayesinde yalnızca sembolik bir ücret ödeniyor. Ancak 1 Kasım sonrası, özellikle B ve C sınıfı sürücüler için harç miktarı binlerce lirayı buluyor.

EHLİYET YENİLEME HARCI NASIL YATIRILIR?

Ehliyet yenileme harcı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) online ödeme sistemi üzerinden veya banka aracılığıyla yatırılabiliyor. İşlem adımları şunlardır:

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ödeme sekmesine giriş.

TC kimlik numarası ve ehliyet sınıfı bilgilerini girerek ödeme işlemi başlatma.

Banka şubesi veya ATM üzerinden ödeme yapma (gerekli dekontun alınması önerilir).

Bazı nüfus müdürlükleri, ödeme işlemlerinin başvuru sırasında doğrudan yapılmasına da olanak sağlıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ehliyet yenileme başvurusu için şu belgeler gerekiyor:

Eski tip sürücü belgesi

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya pasaport)

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu

Ödenmiş ehliyet harcı dekontu

Başvurular, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor.

EHLİYET YENİLEME SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet yenileme sağlık raporu, yetkili sağlık kuruluşlarından alınabiliyor. Bu rapor, sürücünün göz, işitme, hareket ve genel sağlık durumunun ehliyet sahibi olmaya uygun olduğunu belgeliyor.

Özel hastaneler ve devlet hastanelerinin sürücü sağlık raporu birimleri

Aile hekimliği merkezleri (bazı sınırlı durumlarda)

Raporu alırken, sürücü belgesi sınıfına göre bazı ek testlerin gerektiği unutulmamalıdır.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Ehliyet yenileme ücretleri, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden banka veya online ödeme yoluyla yatırılır. İşlem tamamlandıktan sonra dekont, başvuru sırasında nüfus müdürlüğüne teslim edilir. Bu dekont, başvurunun işleme alınabilmesi için zorunludur.