Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

EGE DENİZİ SON DEPREMLER! Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Şubat depremler devam ediyor mu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler vatandaşları endişelendirdi. Peki, Ege Denizi'nde deprem mi oldu ve son depremin büyüklüğü ne kadar? Deprem araştırmaları devam ederken, sarsıntının etkileri de merak konusu oldu.

Ege Denizi son depremler listesi güncellenirken, uzmanlar bölgedeki sismik hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin merkez üssü ve şiddeti hakkında net bilgiler paylaşıldı. Peki, Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Şubat depremler devam ediyor mu? Detaylar haberimizde...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Bu sabah Ege Denizi'nde saat 04.41'de 4,1; saat 05.02'de, 4,1; saat 05.24'de 4,4; saat 05.45'te 4,4; saat 05.54'te 4,6; saat 06.23'te 4,6; saat 06.36'da ise 4,5 büyüklüğünde peş peşe 7 ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) söz konusu dört depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

EGE DENİZİ SON DEPREMLER! Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Şubat depremler devam ediyor mu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gonca Kuşcu, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin bir volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca sürebileceğini söyledi.

Kuşcu, gazetecilere, jeolojik özellikleri dikkate alındığında volkanik ve tektonik kaynaklı sismik aktivitelerin Ege Denizi'nin gerçekleri olduğunu kaydetti.

EGE DENİZİ SON DEPREMLER! Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Şubat depremler devam ediyor mu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
img

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
img

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.