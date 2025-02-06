EGE DENİZİ SON DEPREMLER! Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Şubat depremler devam ediyor mu?

Ege Denizi son depremler listesi güncellenirken, uzmanlar bölgedeki sismik hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin merkez üssü ve şiddeti hakkında net bilgiler paylaşıldı. Peki, Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Şubat depremler devam ediyor mu? Detaylar haberimizde...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Bu sabah Ege Denizi'nde saat 04.41'de 4,1; saat 05.02'de, 4,1; saat 05.24'de 4,4; saat 05.45'te 4,4; saat 05.54'te 4,6; saat 06.23'te 4,6; saat 06.36'da ise 4,5 büyüklüğünde peş peşe 7 ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) söz konusu dört depremin de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gonca Kuşcu, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin bir volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca sürebileceğini söyledi.

Kuşcu, gazetecilere, jeolojik özellikleri dikkate alındığında volkanik ve tektonik kaynaklı sismik aktivitelerin Ege Denizi'nin gerçekleri olduğunu kaydetti.