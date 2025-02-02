Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem

Ege Denizi'nde adeta deprem fırtınası yaşanıyor. Bölgede yakın aralıklarla peş peşe depremler meydana gelirken, özellikle Yunan adalarında yaşayanların tedirginliği arttı.

48 SATTE 200'DEN FAZLA DEPREM

Ege Denizi'nde son 48 saatte 200'den fazla deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4,8 olarak ölçülürken, diğer depremlerin birçoğunun şiddetinin de 4 ve üzeri olması dikkat çekti.

YUNANİSTAN'IN 4 ADASINDA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Konu ile ilgili olarak Başbakan Miçotakis liderliğinde acil durum komitesi toplandı. Dört adada okullar tatil edildi. Etkinlikler iptal edildi.

SEYYAR SAĞLIK BİRİMLERİ OLUŞTURULDU

Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Dron operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri de Santorini'de hazır kıta bekliyor. Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimleri oluşturuldu.

SANTORİNİ ADASI DİKEN ÜSTÜNDE

Yunanistan'ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini'de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti. Depremlerin Santorini'deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini'nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 200'den fazla sarsıntı oldu.