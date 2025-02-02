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Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem

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Ege Denizi'nde son 48 saatte en büyüğü 4.8 olmak üzere peş peşe 200'den fazla deprem meydana geldi. Yaşananların ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis acil toplantı kararı aldı

Ege Denizi'nde adeta deprem fırtınası yaşanıyor. Bölgede yakın aralıklarla peş peşe depremler meydana gelirken, özellikle Yunan adalarında yaşayanların tedirginliği arttı.

48 SATTE 200'DEN FAZLA DEPREM

Ege Denizi'nde son 48 saatte 200'den fazla deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4,8 olarak ölçülürken, diğer depremlerin birçoğunun şiddetinin de 4 ve üzeri olması dikkat çekti.

YUNANİSTAN'IN 4 ADASINDA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Konu ile ilgili olarak Başbakan Miçotakis liderliğinde acil durum komitesi toplandı. Dört adada okullar tatil edildi. Etkinlikler iptal edildi.

SEYYAR SAĞLIK BİRİMLERİ OLUŞTURULDU

Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Dron operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri de Santorini'de hazır kıta bekliyor. Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimleri oluşturuldu.

SANTORİNİ ADASI DİKEN ÜSTÜNDE

Yunanistan'ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini'de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti. Depremlerin Santorini'deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini'nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 200'den fazla sarsıntı oldu.

Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Deprem
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıJokerAllame:

sağlam evler Suriye'ye:) mühim olan oralar :)

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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Allah beterinden korursun inşallah

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Allah betrinden saklasın çöküntü hızlanyor

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Haber Yorumlarıyonuz atalay:

yunanlılar ı egeye biz dokemedik. yaratan gömecek.

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Olması iyi..En azından gaz boşalıyor ve büyük depremler önleniyor .Ege fay hattı böyle zaten...Büyuk depremi tetiklememek için yüzlerce kücuk sarsıntı oluyor ve gaz boşalması yaşanıyor..Böylelikle felaket önleniyor..Bakmayın siz felaket tellallarini..Hava cıva hepsi..

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bu depremler büyük depremin habercisi insanlar kendilerine çeki düzen versinler ALLAHIN azabı yakındır.

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Haber YorumlarıuCube :

İzmir, 1 haftaya çok ama çok dikkat etmelidir. Yine planlar kurulmuş belliki. Geçen kaç Amerikan gemisi Yunanistan edalarındaydı sevkiyat için. ;))

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