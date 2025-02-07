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Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi

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Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürerken İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin çekilmesi vatandaşları endişelendirdi.

Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler sonrası İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin metrelerce çekildiği gözlemlendi. Bölge halkı, sahil şeridinde suyun olağan dışı şekilde geri çekildiğini fark ederek endişelendi.

"SONU KÖTÜ OLMAZ UMARIM"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Deprem öncesi böyle oluyor diye biliyorum umarım yanılıyorumdur", "Sonu kötü olmaz umarım", "Çok kötü bir görüntü", "Okyanusta olsa tsunami olurdu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Deprem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet parker:

Ne güzel işte hemen yazdan kaybedilen kıymetli metaryanları bulun

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