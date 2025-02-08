AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Ege'de deniz çekilmesi neden oldu? Deniz çekilmesi deprem habercisi mi?

Ege'de deniz çekilmesi neden oldu? Deniz çekilmesi deprem habercisi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde Ege Denizi'nde meydana gelen deniz çekilmesi, vatandaşlar arasında büyük merak ve endişeye yol açtı. Özellikle İzmir'de deniz seviyesinin ani şekilde çekilmesi, akıllara "Bu durum deprem habercisi mi?" sorusunu getirdi. Peki, Ege Denizi'nde deniz suyu neden çekildi? Deniz çekilmesi deprem habercisi mi? İşte, detaylar…

Ege kıyılarında son günlerde yaşanan deniz çekilmesi, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Özellikle İzmir'de deniz suyu seviyesinin gözle görülür şekilde düşmesi, "Bu durum deprem habercisi mi?" sorusunu akıllara getirdi. Bu doğa olayı sık yaşanmasa da bazı doğal ve tektonik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Peki, deniz çekilmesi neden olur ve bu durum depremin habercisi midir? İşte, merak edilenler…

EGE DENİZİ'NDE DENİZ ÇEKİLMESİ NEDEN OLDU?

Deniz çekilmesine ilişkin çıkan haberlerin ardından açıklamada bulunan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, iddiaların aksine denizin sert poyraz nedeniyle çekildiğini belirtti. Prof. Dr. Doğan Yaşar; "Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok." dedi.

Ege'de deniz suyu neden çekildi? Deniz çekilmesi deprem habercisi mi?İzmir'de deniz çekilmesi

DENİZ ÇEKİLMESİ NERELERDE OLDU?

İzmir dışında İstanbul Silivri'de ve Muğla Akyaka'da da deniz çekildiğini dile getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, söz konusu durumu "Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı." şeklinde izah etti.

Ege'de deniz suyu neden çekildi? Deniz çekilmesi deprem habercisi mi?Ege Denizi'nde deniz çekilmesi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
img

Bahçeli'den Gülseven'e başsağlığı telefonu
img

Vatandaşın vekilden akılalmaz isteği: Kadına bir tokat atamıyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Kartal'ın aylar süren hasreti bitti
Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Gol sevinci olay oldu
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.