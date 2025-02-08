Ege'de deniz çekilmesi neden oldu? Deniz çekilmesi deprem habercisi mi?

Ege kıyılarında son günlerde yaşanan deniz çekilmesi, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Özellikle İzmir'de deniz suyu seviyesinin gözle görülür şekilde düşmesi, "Bu durum deprem habercisi mi?" sorusunu akıllara getirdi. Bu doğa olayı sık yaşanmasa da bazı doğal ve tektonik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Peki, deniz çekilmesi neden olur ve bu durum depremin habercisi midir? İşte, merak edilenler…

EGE DENİZİ'NDE DENİZ ÇEKİLMESİ NEDEN OLDU?

Deniz çekilmesine ilişkin çıkan haberlerin ardından açıklamada bulunan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, iddiaların aksine denizin sert poyraz nedeniyle çekildiğini belirtti. Prof. Dr. Doğan Yaşar; "Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok." dedi.

İzmir'de deniz çekilmesi

DENİZ ÇEKİLMESİ NERELERDE OLDU?

İzmir dışında İstanbul Silivri'de ve Muğla Akyaka'da da deniz çekildiğini dile getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, söz konusu durumu "Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı." şeklinde izah etti.

Ege Denizi'nde deniz çekilmesi