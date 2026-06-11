Edirne’ye Bölge İdare Mahkemesi kuruluyor: Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması ve yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına karar verildiğini duyuran Gürlek, mahkemenin yargı çevresinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırlarını kapsayacağını ifade etti.

Gürlek açıklamasında, "Edirne Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresini Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirledik. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Alınan kararın milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni mahkemenin, bölgedeki idari yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

