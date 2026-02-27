Haberler

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Gencan'dan Bakan Kurum'a teşekkür

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Gencan'dan Bakan Kurum'a teşekkür
Güncelleme:
Edirne'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gencan, "Size minnettarız. Bugüne kadar yapmış olduğunuz desteklerden ötürü tüm ilçe, belde belediye başkanlarım adına size teşekkür ediyorum. İnşallah nice güzel işleri beraber gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreni düzenlendi. 2 bin 530 konutun hak sahiplerinin belirlendiği törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.

"BİRÇOK GÜZEL İŞİN GERÇEKLEŞMESİNE VESİLE OLDU"

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Bakan Kurum'a kente kazandırılan hizmetler için teşekkür etti. Gencan, "Mübarek Ramazan ayında Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Şehrimizde Selimiye Meydanı sokak sağlıklaştırma gibi daha birçok çalışmada birçok güzel işin gerçekleşmesine vesile oldu. Çok teşekkür ediyoruz, sizlere minnettarız" dedi.

"BERABER NİCE GÜZEL İŞLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Edirne'nin Osmanlı mirasına sahip bir serhat bir şehir olduğuna dikkat çeken Gencan, " O yüzden ben hep şöyle söylüyorum Sayın Bakanım; bu şehre sahip çıkmak aslında ecdat yadigarına sahip çıkmak. Ben aynı zamanda bir Belediye Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz desteklerden ötürü tüm ilçe ve belde belediye başkanlarım adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da şehrimiz için Bakanlığımızla beraber nice güzel işleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Gencan, kurada ev hayali gerçekleşen vatandaşları tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

ÖZGÜR ÖZEL TEŞEKKÜR UYARISI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özellikle deprem bölgesinde yapılan çalışmalar nedeniyle Bakan Murat Kurum'a teşekkür eden milletvekilleri ve belediye başkanlarını uyarmıştı.

