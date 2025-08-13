Son dönemde sosyal medya dünyasında parlayan yıldızlardan biri olan Eda Sakız, müzik kariyeri ve eğlenceli paylaşımlarıyla gençlerin favorisi haline geldi. Geniş takipçi kitlesiyle dikkat çeken Sakız, özellikle Burak Bulut ile evlenmesinin ardından daha da fazla gündeme gelmeye başladı. Çiftin birlikteliği, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Eda Sakız, hem müzikal yeteneği hem de samimi paylaşımlarıyla dijital platformlarda popülerliğini artırmaya devam ediyor. Eda sakız ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Eda Sakız kimdir? Eda Sakız nereli ve kaç yaşında?

EDA SAKIZ KİMDİR?

Kariyerine 2019 yılında TikTok platformunda paylaştığı eğlenceli videolarla başlayan Eda Sakız, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Daha sonra Instagram ve YouTube gibi platformlarda da aktif hale gelerek sosyal medya dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2021 yılında müzik kariyerine adım atan Sakız, "Son Kere Dinle" adlı şarkısıyla profesyonel müzik hayatına başlamıştır. Modern pop ezgilerini romantik ve duygusal sözlerle harmanlayarak genç dinleyicilere hitap etmektedir. Özel hayatıyla da gündemde olan Eda Sakız, şarkıcı Burak Bulut ile uzun süredir devam eden ilişkisini 12 Ağustos tarihinde düğünle resmileştirmiştir.

EDA SAKIZ KAÇ YAŞINDA?

Son yıllarda sosyal medya platformlarında hızla yükselen ve genç neslin dikkatini çeken fenomen ve şarkıcı Eda Sakız, 1999 doğumlu olup 2025 itibarıyla 26 yaşında. Enerjik kişiliği, eğlenceli paylaşımları ve başarılı müzik kariyeri ile milyonlarca takipçiye ulaşan Sakız, genç yaşına rağmen sosyal medyada ve müzik dünyasında önemli bir yere sahip.

EDA SAKIN NERELİ?

Sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Eda Sakız, köklerini Akdeniz'in incisi Mersin'den alıyor. 1999 yılında burada dünyaya gelen Sakız, doğduğu kentin sıcak ve samimi havasını kişiliğine yansıtarak takipçileriyle güçlü bir bağ kuruyor. Mersin'in kültürel zenginliklerinden beslenen Eda Sakız, hem sosyal medya hem de müzik kariyerinde gösterdiği başarılarda bu köklerin önemli bir rol oynadığını sık sık dile getiriyor. Akdeniz'in enerjisini yansıtan genç fenomen, doğduğu toprakların müziğine ve tarzına da etkilerini yansıtıyor.

EDA SAKIZ EVLİ Mİ?

Sosyal medya ve müzik dünyasının sevilen isimlerinden Eda Sakız, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Burak Bulut ile ilişkisini 2024 yılında nişanla taçlandıran Sakız, 12 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen görkemli düğünle evlilik hayatına adım attı. Çiftin düğünü, yakın dostları ve meslektaşlarının katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşirken, sosyal medya kullanıcıları da bu mutluluğu geniş şekilde paylaştı. Eda Sakız, evliliğiyle hem kişisel hayatında hem de kariyerinde yeni bir sayfa açtı.