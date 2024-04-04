Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile görkemli bir düğünle evlendi. Düğünden kısa bir süre son hamilelik müjdesi veren Eda Ece, ilk bebeğini kucağına aldı. Eda Ece kızına ne isim koydu? Eda Ece'nin kızının isim anlamı ne? Mina İpek isminin anlamı! İşte tüm merak edilenler...

EDA ECE KIZINA NE İSİM VERDİ?

Daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğine modern isimler yerine geleneksel bir isim koyacağından bahseden Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi. Çiftin bebeklerine kavuştuğunun müjdesi de Galatasaray Basketbol hesabından verildi. Paylaşımda "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi'ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.

"YENİ KIZ İSİMLERİNDE LİLİİ LALA, LOLA VAR"

Geçtiğimiz günlerde bebeğine vereceği isimle ilgili konuşan Eda Ece, "Yeğenimden isimlere bakabilmek için sınıf listesini istedim. Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım" demişti.

MİNA İPEK İSMİNİN ANLAMI NE?

Mina ismi; billur, şeffaf, şarap şişesi, mine, gökyüzü, ar, liman, iskele gibi anlamlara gelmektedir.

İpek isminin anlamı; İpek böceği kozasından elde edilen ve dokumacılıkta kullanılan çok ince parlak tel, yumuşak ve parlak olan, zarif, kibar ve ince anlamına gelmektedir.