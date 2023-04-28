Ünlü oyuncu Eda Ece'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında evlendi mi sorusu araştırılıyor. Eda Ece'nin sevgilisinin kim olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Eda Ece evlendi mi? Eda Ece sevgilisi kim? Buğrahan Tuncer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Eda Ece, İnstagram hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Eda Ece'nin paylaşımı sonrasında evlendi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Eda Ece evlendi mi? Eda Ece sevgilisi kim? Buğrahan Tuncer kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EDA ECE EVLENDİ Mİ?

Ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 4 yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin fotoğrafına kısa sürede çok sayıda ve beğeni geldi.

EDA ECE SEVGİLİSİ BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?

23 Mart 1993 yılında İstanbul'da doğan basketbolcu Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes kulübünde 19 numaralı forma giyiyor. Profesyonel kariyerine 2009-10 sezonunda Beşiktaş'ta başlayan Şutor gard, oyun kurucu mevkiinde oynayan basketbolcu, 2011- 2012 yılında Aliağa GSK ile basketbol kariyerine devam etti. 2013-14 yıllarında ise Mersin BB ile devam etti. Ardından Eskişehir Basket takımına transfer olan oyuncu 2015 yılında Yeşilgiresun Belediyesi takımında forma giydi. 2015-2016 yılında Balıkesir BK ile maça çıkan oyuncu 2018 yılından günümüze kadarki dönemde Anadolu Efes takımında forma giymektedir. Buğrahan Tuncer, 2011 yılında Polonya'nın Wroclaw kentinde U18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan basketbolcu Genç Milli Takım'da yer aldı. Buğrahan Tuncer, 2020-21 sezonunda Anadolu Efes ile Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 16 karşılaşmada 5:40 dakika ortalama süre alan Buğrahan, maç başına 2,3 sayı, 1,1 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.