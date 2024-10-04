Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman?

Eda Alanson'un ani vefatı, kim olduğu ve yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. 50 yaşında hayatını kaybeden Eda Alanson, usta sanatçı Mazhar Alanson'un kızıdır. Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ani bir hastalık sonucu yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson'un ani bir rahatsızlık geçirmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Peki, Eda Alanson ne zaman öldü? Eda Alanson'un cenazesi ne zaman?

EDA ALANSON NE ZAMAN ÖLDÜ?

Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. Eda Alanson, sanat kariyerinde de önemli projelerde yer almıştı. Babası Mazhar Alanson'la birlikte, başrollerini Güven Kıraç ile paylaştığı Kirpi isimli sinema filminde metin yazarlığı yapmış ve kamera karşısına geçmişti.

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