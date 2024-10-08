Son dönemde adından sıkça söz ettiren Ecrin Su Çoban'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Ecrin Su Çoban'ın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan genç influencer, yaşadığı olaylar sebebiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışmasına katılmıştır. Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil'in 'Kanatlarım Var Ruhumda' isimli şarkısını seslendirmiştir. Ardından çeyrek finalde Atiye'nin 'Ya Habibi'; yarı final ise Gökçe 'Tik Tak' şarkılarını seslendirmiş ve finalde elenmiştir. Ecrin Su Çoban'ın kendi ismi ile açmış olduğu Youtube kanalında 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır.

Ecrin Su Çoban

Ecrin Su Çoban, genç yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan bir influencer ve içerik üreticisidir. Kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Çoban, sosyal medya platformlarında paylaştığı videolar ve eğlenceli içeriklerle kısa sürede dikkat çekti.