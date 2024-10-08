Üye Girişi
Haberler

Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?

Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ecrin Su Çoban, küçük yaşta oyunculuğa başlamıştır. Ecrin Su Çoban'ın yaşı, nereli olduğu ve diğer kişisel bilgileri merak konusu oluyor. Bu bilgilerin detaylarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Ecrin Su Çoban'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Ecrin Su Çoban'ın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan genç influencer, yaşadığı olaylar sebebiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışmasına katılmıştır. Ecrin su Çoban, yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil'in 'Kanatlarım Var Ruhumda' isimli şarkısını seslendirmiştir. Ardından çeyrek finalde Atiye'nin 'Ya Habibi'; yarı final ise Gökçe 'Tik Tak' şarkılarını seslendirmiş ve finalde elenmiştir. Ecrin Su Çoban'ın kendi ismi ile açmış olduğu Youtube kanalında 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır.

Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?Ecrin Su Çoban

Ecrin Su Çoban, genç yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan bir influencer ve içerik üreticisidir. Kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Çoban, sosyal medya platformlarında paylaştığı videolar ve eğlenceli içeriklerle kısa sürede dikkat çekti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Sosyal Medya

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

Türkiye, İsrail'in bomba yağdırdığı ülke için harekete geçti

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi günler sonra ilk kez konuştu
Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş

Surları kana bulayan caniyle ilgili günler sonra ortaya çıkan çarpıcı detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NEDİR? 8 Ekim 2024 Instagram'a ne oldu, niye girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? 8 Ekim son gelişmeler... 8 Ekim Bolu hava durumu | Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI İZLE 8 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… SON DAKİKA: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin nerede, ne zaman kayboldu? 8 Ekim son gelişmeler... 8 Ekim Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 8 EKİM | Müge Anlı'da dolandırılan İbrahim ile Esma olayı nedir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Ekim Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.