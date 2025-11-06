Haberler

Ecevit'i anan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular

Güncelleme:
CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin önceki genel başkanlarından Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti. Sosyal medyadan Ecevit'in kabri başından bir fotoğraf karesi paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına "Keşke sizin de tek derdiniz hizmet olsaydı", "Keşke onun hassasiyetlerini örnek alsaydın", "Her yerde böyle tek başınıza kalacaksınız" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti ve onu 'dürüst bir devlet adamı' olarak andı.
  • Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına, 'Keşke sizin de tek derdiniz hizmet olsaydı' gibi eleştiriler yapıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki genel başkanlarından Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ecevit'i "dürüst bir devlet adamı" olarak anarken, paylaşımına gelen yorumlar dikkat çekti.

"HEM ÖRNEK BİR SİYASETÇİ HEM DE..."

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil; millete ve devlete hizmet etmenin yolu olarak görmüş ve ülkemize hem örnek bir siyasetçi hem de dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Kılıçdaroğlu, paylaşımına Ecevit'in kabri başından bir fotoğraf da ekledi. CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davası sürecinde eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına "Keşke sizin de tek derdiniz hizmet olsaydı", "Keşke onun hassasiyetlerini örnek alsaydın", "Her yerde böyle tek başınıza kalacaksınız" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Editör, seni kim yönlendirip böyle haber başlığı atıyorsun, insanları germene gerek yok, algı oluşturmaya çalışmayın, kendi partinizin içindeki çatlaklar için başlık atsana, yorumları da kapatma.....

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Sen Ecevit'in tırnağı bile olamazsın

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kemal bey keşke senindebtek amacın bu olsaydı keşke,ama değilmiş...eksiklerin ve yanlışların çok, iyi yönlerinden var..sus attık...kenara çekil ki ileride anıldığında rahmetli bülent ecevit gibi anıl...

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Seni çok seviyorduk be başkan . Taki mutlak butlan olayına kadar .

Haber YorumlarıGenco:

Bir gün Sayın Kılıçdaroğlu’nu savunacağım aklımın ucundan bile geçmezdi ; keşke siz de hırsızlık konusunda onun gösterdiği hassasiyeti gösterip çalmasaydınız ….

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
