Ecevit'i anan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki genel başkanlarından Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ecevit'i "dürüst bir devlet adamı" olarak anarken, paylaşımına gelen yorumlar dikkat çekti.

"HEM ÖRNEK BİR SİYASETÇİ HEM DE..."

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil; millete ve devlete hizmet etmenin yolu olarak görmüş ve ülkemize hem örnek bir siyasetçi hem de dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Kılıçdaroğlu, paylaşımına Ecevit'in kabri başından bir fotoğraf da ekledi. CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davası sürecinde eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına "Keşke sizin de tek derdiniz hizmet olsaydı", "Keşke onun hassasiyetlerini örnek alsaydın", "Her yerde böyle tek başınıza kalacaksınız" şeklinde yorumlar yapıldı.