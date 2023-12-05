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Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdı

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Altın Kelebek yarışmasında "En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu" seçilen Ecem Erkek'in ödül konuşmasında yaptığı hayvan hakları vurgusu salonu ayağa kaldırdı. Sokak hayvanları için kısırlaştırma çağrısı yapan Erkek'in konuşmasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise tepki gösterdi. Saral, "Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla Gazze'de binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma" dedi.

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında "En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu" ödülünü alan Ecem Erkek, ödül konuşmasında dikkat çeken bir konuya parmak bastı. Sokak hayvanlarına dikkat çekip kısırlaştırılma çağrısı yapan Erkek'in salonu ayağa kaldıran konuşmasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise tepki gösterdi. Saral, "Bu konuşma, 7 Ekim'den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma" ifadesini kullandı.

Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdıEcem Erkek.

ECEM ERKEK'TEN ÖDÜL KONUŞMASINDA HAYVAN HAKLARI VURGUSU

Oyuncu Ecem Erkek, Altın Kelebek yarışmasında "En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu" ödülünü kazandı. Ödül konuşmasında hayvan hakları vurgusu yapan Erkek, "Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL TEPKİ GÖSTERDİ

Erkek'in konuşması salonda alkışlarla karşılanırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'i ise kızdırdı. Sosyal medya platformu X üzerinde Ecem Erkek yaptığı konuşmanın videosunu alıntılayan Saral, "Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil" dedi.

Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral.

"KÖPEĞİNİ, GAZZE'DE ÖLEN SİVİLLERDEN ÜSTÜN TUTTU"

Saral paylaşımına şöyle devam etti; "Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış hazırlanmış bir konuşma. Bu konuşma, 7 Ekim'den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma.

"YAZIK! SİZE, SANATINIZA VE İNSANLIĞINIZA"

Her canlı bizim için değerlidir, önem arz etmektedir ama ne yazık ki kalbinde merhamet bulundurmayanların hayvan sevgisi yalnızca şovdan ibaret oluyor. Yazık! Size, sanatınıza ve insanlığınıza…"

Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Hayvan Hakları

Altın Kelebek Ödülleri Oktay Saral Ecem Erkek Hayvan Hakları Magazin Politika Güncel Haberler

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