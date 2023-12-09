Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Adam yaralamadan dolandırıcılığa kadar birçok suçu var

Eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk olan ve güzellik merkezleri kurşunlanan fenomen Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı. Yıllar önce 3 kez evden kaçtığı için hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ronay'ın alkollü araç kullanma, dolandırıcılık, devlet kurumlarını aşağılama, tehdit ve yaralama suçları bulunuyor.

Klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini ileri sürerek gündeme gelen ve sonrasında eşiyle yaşadığı tehdit ve darp iddiasıyla gündeme gelen güzellik merkezi sahibi Ece Ronay adeta suç makinası çıktı. Ronay'ın tehdit, dolandırıcılık ve alkollü araç kullanma gibi birçok dosyası bulunuyor.

DOLANDIRICILIKTAN ADAM YARALAMAYA KADAR HER ŞEY VAR

Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında Ece Ronay'la ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Ronay'ın tam adının Ece Ronay Taylan olduğunu söyleyen Saymaz, suç dosyalarını da bir bir sıralayarak sözlerine şöyle devam etti: "GBT kaydına göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez evden kaçtı. Ailesi karakola 'Kayıp Şahıs' başvurusunda bulundu. 2018'de İzmir'de alkollü araç kullanmaktan... 2019'da Gebze'de dolandırıcılıktan... 2020'de İstanbul'da kasten yaralamadan; Gaziantep'te Türk Milleti'ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan... 2023'te Kocaeli'de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul'da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

ECE RONAY: BEN SİZİNLE BAŞ EDEMEM, AYIPTIR YA

Hakkındaki suçların ortaya çıkmasıyla Instagram hesabından isyan eden Ece Ronay, "Kara paradan yırttık şükürler olsun dedik fil tarihine kadar gittiniz. Sıkılmadınız mı ben çok sıkıldım. Alkollü araç kullanmamı bir sabıka kaydı olarak gösterdiniz, evden 3 kere kaçmış diye 'suç makinası' dediniz. Ben bunu zaten anlattım. Siz büyüksünüz ben sizinle baş edemiyorum. Bir insanın üzülme sınırı da bir yere kadar. Ne olursunuz ayıptır ya" dedi.