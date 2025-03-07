Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
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Ece Gürel'e ne oldu? Ece Gürel neden öldü?

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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Ece Gürel'e ne oldu? ve Ece Gürel neden öldü? İşte detaylar...

Uzun süre soğuk havaya maruz kalan ve hipotermi geçiren Ece Gürel, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Ece Gürel neden öldü? sorusu gündemdeki yerini korurken, doktorların tüm çabalarına rağmen genç mimarın kurtarılamadığı açıklandı. Peki, Ece Gürel'e ne oldu? Ece Gürel neden öldü?

ECE GÜREL'E NE OLDU?

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ece Gürel'e ne oldu? Ece Gürel neden öldü?

ECE GÜREL NEDEN ÖLDÜ?

Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ece Gürel'e ne oldu? Ece Gürel neden öldü?

ECE GÜREL'İN SON PAYLAŞIMI

2 Mart'ta kaybolan ve gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel, 1 Mart'ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Gürel paylaşımda, "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder" dedi.

Gürel'in 2019 yılında yaptığı paylaşımda ise "Hep doğayla iç içeymişim, hep doğa da olmak dileğiyle" notunu yazdığı görüldü.

Ece Gürel'e ne oldu? Ece Gürel neden öldü?

Ece Gürel'e ne oldu? Ece Gürel neden öldü?
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