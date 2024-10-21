Ebuseleme Gülen kimdir? Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in akrabası mı?

Fethullah Gülen'in öz yeğeni Ebuseleme Gülen'in kim olduğu merak ediliyor. Ebuseleme Gülen'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fetullah Gülen ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ebuseleme Gülen kimdir? Ebuseleme Gülen kaç yaşında, nereli? Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in akrabası mı? Detaylar haberimizde...

EBUSELEME GÜLEN KİMDİR?

Fethullah Gülen'in öz yeğenidir.

Ebuseleme Gülen

FETHULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 1999 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi ile adı gündeme gelen Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çeşitli suçlamalarla itham edilmektedir. Bu suçlamalar arasında; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs", "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla elde etme", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi ciddi suçlar bulunmaktadır.

Fetullah Gülen