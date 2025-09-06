Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında, nereli?

Ebru Şahin, son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri. Başarılı oyunculuğu ve ekranlardaki güçlü performansıyla dikkat çeken Şahin, özel hayatı, yeni projeleri ve kariyerindeki gelişmelerle sıkça gündeme geliyor. Hayranları, onun yeni rollerini ve hayatındaki yenilikleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. Ebru Şahin ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alarak sanat yolculuğuna adım attı. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Kan Parası filmiyle başlayan Şahin, aynı yıl İstanbullu Gelin ve 2018'de Yasak Elma gibi popüler dizilerde rol aldı.

Asıl çıkışını ise 2019 yılında ekranlara gelen Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle yakaladı. Bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan ve büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, 2020'de düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "Yıldızı Parlayanlar" ödüllerine layık görüldü.

Aynı yıl Şuursuz Aşk filminde İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaşan Şahin, etkileyici performansıyla sinemada da adından söz ettirdi.

Son olarak, 2021 yılından bu yana atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde Akkız karakterine hayat vererek oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürmektedir.

EEBRU ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

18 Mayıs 1994 doğumlu olan Ebru Şahin, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli projelere imza atan başarılı oyuncu, hem yeteneği hem de duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Şahin, oyunculuk yolculuğuna emin adımlarla devam ederken, yaşı ve deneyimiyle de sektörde fark yaratıyor.

EBRU ŞAHİN NERELİ?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Doğma büyüme İstanbullu olan Şahin, megakentin kültürel çeşitliliği içinde yetişmiş ve bu zengin atmosferin etkilerini oyunculuğuna da yansıtmıştır. İstanbul'un enerjisi ve dinamizmi, onun hem kişiliğine hem de sanat hayatına ilham vermeye devam ediyor.

EBRU ŞAHİN EVLİ Mİ?

Ebru Şahin'in özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgiyle takip ediliyor. Güzel oyuncu, 1 Temmuz 2022 tarihinde NBA'de forma giyen başarılı basketbolcu Cedi Osman ile hayatını birleştirdi. Çift, bu özel günlerini Cedi Osman'ın memleketi olan Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen sade ve zarif bir törenle taçlandırdı.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda başarılarıyla tanınan profesyonel bir basketbolcudur. 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'nın Ohri kentinde dünyaya gelen Osman, basketbol kariyerine genç yaşlarda başladı. Türk ve Boşnak kökenli olan sporcu, Anadolu Efes altyapısında yetişerek kısa sürede yeteneğini kanıtladı ve A takıma yükseldi.

Türkiye'de gösterdiği başarılı performansın ardından NBA'e transfer olan Cedi Osman, 2017 yılında Cleveland Cavaliers ile NBA kariyerine adım attı. Sahadaki enerjisi, oyun zekâsı ve mücadeleci yapısıyla kısa sürede takımının önemli oyuncularından biri hâline geldi.

Milli takımda da Türkiye'yi başarıyla temsil eden Osman, hem sporculuğu hem de duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. 2022 yılında oyuncu Ebru Şahin ile evlenerek özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiştir.