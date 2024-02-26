EBRU GÜNDEŞ EVLENDİ Mİ? Murat Özdemir ile Ebru Gündeş Dubai'de nikah mı kıydı?

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in evlilik haberleri magazin gündemini meşgul ediyor. Gündeş'in kimle evleneceği ise merak konusu oldu. Daha önce 3 evlilik geçiren Ebru Gündeş yeniden gelinlik mi giydi Ebru Gündeş sessiz sedasız evlendi mi? İşte detaylar...

EBRU GÜNDEŞ DUBAİ'DE EVLENDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi iş insanı Murat Özdemir ile evleneceği iddia edilen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, kendisinden 12 yaş küçük olan Özdemir ile dün akşam Dubai'de evlendiği ortaya çıktı. Bu haber, kamuoyunda büyük ilgiyle karşılandı ve Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in ilişkisi hakkındaki spekulasyonlara son verdi. Evlilik haberinin ardından çiftin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir programa katılarak iddialı bir açıklama yaptı. Akay'a göre, iş insanı Murat Özdemir ile ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sessiz sedasız Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in bu evlilikle dünyaevine girdiği belirtilirken, balayı planlarının da olduğu ifade edildi. Akay'a göre, çift balayında Körfez Turu yapacaklar.

Murat Özdemir'in, Ebru Gündeş için Selin Kabaklı ile anlaşmalı olarak boşandığına dair iddialar kamuoyunda yer alıyor. Bu iddiaların doğruluğu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, medya ve sosyal medya platformlarında bu konu hakkında çeşitli spekülasyonlar ve haberler dolaşıyor.