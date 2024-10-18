Üye Girişi
Haberler

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? 1-10 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) için adayların sınav yerleri belli oldu. e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınav giriş belgesi nereden alınır ve sınav saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman?

e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta ve sınav giriş belgeleri nasıl alınır? ÖSYM, sınava katılacak adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını duyurdu ve sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Ekim ayında gerçekleştirilecek olan e-YDS Farsça/İngilizce sınavına katılacak adaylar, sınav yerlerini sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecekler. -YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?

E-YDS 2024/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim 2024 tarihinde saat 13:45'te gerçekleştirilecektir. Sınav başvuruları ise 1 Ekim 2024 saat 16:00'da başlayıp, 10 Ekim 2024 saat 23:59'a kadar sürecektir.

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM, 19 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavına ilişkin giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Açıklamada, sınava başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sınava girecekleri yerleri sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecekler.

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?

Adaylar, sınav yerlerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 17 Ekim 2024 tarihinde saat 14:00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilecekler.

19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınavına katılacak adaylar, saat 13:30'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecektir.

YDS 2024/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Eğitim Ösym

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 19-20 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 21. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Küçükçekmece, Beykoz, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hepsiburada'yı kim aldı, adı değişecek mi? Kazak kaspi kz ne şirketi? Süleyman Yetik kimdir, Süleyman Yetik kaç yaşında nereli? Süleyman Yetik bulundu mu? Süleyman Yetik öldü mü, yaşıyor mu? 19 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Akrep, İkizler burcu yorumu! 19 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ekim günün maçları nereden izlenir? Okul saatleri değişti mi? Okullar saat kaçta başlayacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.