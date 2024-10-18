E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?

e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta ve sınav giriş belgeleri nasıl alınır? ÖSYM, sınava katılacak adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını duyurdu ve sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Ekim ayında gerçekleştirilecek olan e-YDS Farsça/İngilizce sınavına katılacak adaylar, sınav yerlerini sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecekler. -YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?

E-YDS 2024/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) 19 Ekim 2024 tarihinde saat 13:45'te gerçekleştirilecektir. Sınav başvuruları ise 1 Ekim 2024 saat 16:00'da başlayıp, 10 Ekim 2024 saat 23:59'a kadar sürecektir.

E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ÖSYM, 19 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavına ilişkin giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Açıklamada, sınava başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sınava girecekleri yerleri sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecekler.

Adaylar, sınav yerlerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 17 Ekim 2024 tarihinde saat 14:00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilecekler.

19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınavına katılacak adaylar, saat 13:30'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecektir.

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