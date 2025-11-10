Haberler

e-Devlet TOKİ başvurusu neden yapılmıyor, nereden yapılır?

Güncelleme:
Sosyal Konut Projesi kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak TOKİ başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurular, yoğunluk yaşanmaması için T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak. e-Devlet TOKİ başvurusu neden hata veriyor, merak ediliyor. 10 Kasım'da kimlik numarası sonu "0" olanlar, 11 Kasım'da "2" olanlar başvuru yapabilecek. Peki, TOKİ başvurusu neden yapılmıyor, neden olmuyor?

TOKİ başvurusu neden yapılmıyor? Sosyal Konut Projesi için e-Devlet üzerinden başvuru süreci 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Başvurular, belirlenen tarihler arasında ve kimlik numarasına göre kademeli şekilde alınacak.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPABİLİRİM?

Sosyal Konut Projesi'ne e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Aralık 2025 Perşembe gün sonuna kadar sürecek. Başvuru sürecinde sistemsel yoğunluğun önüne geçmek için ilk beş gün kimlik numarasının son hanesine göre sıralı başvuru sistemi uygulanacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının sonu "0" olan vatandaşlar 10 Kasım Pazartesi, "2" olanlar 11 Kasım Salı, "4" olanlar 12 Kasım Çarşamba, "6" olanlar 13 Kasım Perşembe, "8" olanlar ise 14 Kasım Cuma günü başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise kimlik numarası sınırlaması kalkacak ve tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. e-Devlet başvuruları 18 Aralık 2025 tarihinde sona ererken, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapılacak başvurular 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

NEDEN TOKİ BAŞVURUSU YAPAMIYORUM?

Bazı vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapmak istediklerinde sistemin erişime kapalı olduğunu görebiliyor. Bunun nedeni, başvuruların yoğunluğu önlemek amacıyla kademeli şekilde alınmasıdır. 10-14 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yalnızca belirli T.C. kimlik numarasının son hanesine sahip kişiler başvuru yapabilmektedir. Sırası gelmeyen vatandaşlar başvuru ekranına erişememektedir.

Ayrıca başvuru yapabilmek için bazı temel şartların da sağlanması gerekmektedir. Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve kendisi, eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı bir konutu bulunmamalıdır. İstanbul'da hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lira olmalıdır.

E-DEVLET TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşlar, TOKİ Sosyal Konut Projesi başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. e-Devlet platformuna T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "TOKİ Sosyal Konut Başvurusu" yazarak ilgili sayfaya ulaşılabilir. Buradan adım adım yönlendirmeleri takip ederek başvuru işlemi tamamlanabilir.

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak istemeyenler veya erişim sorunu yaşayanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. Banka şubelerinde başvuru sırasında kimlik numarasına göre sınırlama uygulanmayacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
