Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi

Hamas'ın esir takası kararı sonrası İsrail'den yeni hamle

Düzce okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı Düzce'de okul yok mu (Düzce Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Düzce'de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Düzce Valiliği henüz 11 Şubat Salı günü için tatil ile ilgili bir duyuru yapmadı. Bu arada, Bolu Dağı'nda kar ve sis görüş mesafesini düşürdü. Düzce'nin Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışı görüldü. Düzce okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Düzce'de okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı Düzce'de okul yok mu ( Düzce Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE KAR UYARISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.

METEOROLOİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kara yolunun Bolu kısmında kalan Abant kavşağı ve Seymenler ile Düzce bölümünde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam etti.

Sisin de etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Bölgede kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Trafik ekipleri de Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında zincir bulundurmalarını istedi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde ile Düzce'de Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışı görüldü. Düzce'yi D-100 kara yoluna bağlayan Kuzey Çevre Yolu'nun güney kısımlarında ise sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerledi.

DÜZCE HAVA DURUMU

Düzce okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı Düzce'de okul yok mu (Düzce Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliğinden henüz 11 Şubat Salı günü için tatil ile ilgili duyuru gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Düzce okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı Düzce'de okul yok mu (Düzce Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Damadın babası özel uçaktan düğün davetlilerinin üzerine PARA yağdırdı
img

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
img

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle
Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.