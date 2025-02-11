Düzce okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı Düzce'de okul yok mu (Düzce Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Düzce'de okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı Düzce'de okul yok mu ( Düzce Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE KAR UYARISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.

METEOROLOİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kara yolunun Bolu kısmında kalan Abant kavşağı ve Seymenler ile Düzce bölümünde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam etti.

Sisin de etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Bölgede kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Trafik ekipleri de Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında zincir bulundurmalarını istedi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde ile Düzce'de Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışı görüldü. Düzce'yi D-100 kara yoluna bağlayan Kuzey Çevre Yolu'nun güney kısımlarında ise sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerledi.

DÜZCE HAVA DURUMU



DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliğinden henüz 11 Şubat Salı günü için tatil ile ilgili duyuru gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.