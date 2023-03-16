AFAD ve Kandilli verilerine göre Düzce deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Düzce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Düzce depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Karabük deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Mart Karabük'te deprem mi oldu? Az önce Karabük'te deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Düzce deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Düzce deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Düzce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Düzce depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

DÜZCE DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Düzce 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DÜZCE SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL