Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de gerçekleştirilen 2024- Kpss Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, KPSS Ön Lisans puan türlerini ve meslekleri merak ediliyor. Peki, Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? İşte detaylar...

DÜZ MEMUR NEDİR?

Düz memur, kamu kurumlarında idari ve destek hizmetlerinde görev yapan, genellikle büro işleriyle ilgilenen devlet memurlarını tanımlayan bir terimdir. Bu memurlar, devletin işleyişine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli görevler üstlenirler. Düz memurların görevleri arasında resmi belgelerin işlenmesi, veri girişi, yazışmaların yapılması, raporların hazırlanması ve günlük idari işlemlerin yürütülmesi yer alır.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI

DÜZ MEMUR KADROLARI NELERDİR?

Düz memur kadroları arasında, idari memur, büro memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi pozisyonlar yer alır. Bu kadrolar, çeşitli kamu kurumları ve kuruluşlarında istihdam edilir. Adaylar, KPSS Ön Lisans puanlarını kullanarak bu pozisyonlara başvuru yapabilirler. Düz memurluk, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.