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Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli? Duygu Özaslan Mutaf hayatı ve kariyeri...

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Duygu Özaslan, Youtube için çektiği makyaj videolarıyla popüler hale geldi. 1991 yılında İstanbul'da doğdu ve İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim alırken, okulu bıraktı. Duygu Özaslan boyu kaç? Duygu Özaslan hayatı, biyografisi...

Youtube'a özel çektiği makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Kendi kanalında ve diğer Youtuber'ların kanalında, makyajın yanı sıra farklı içeriklerle de takipçilerinin karşısına çıkıyor. Duygu Özaslan nereli, kaç yaşında? Duygu Özaslan hayatı…

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan 17 Nisan 1991, İstanbul doğumlu Türk YouTuber ve İnternet ünlüsü. Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunudur. Youtube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çekmektedir.

Duygu Özaslan doğum tarihi : 17 Nisan 1991

Duygu Özaslan kaç yaşında : 33 yaşında

Duygu Özaslan aslen nerelidir : İstanbul doğumlu

Duygu Özaslan mesleği ne : Youtuber, influencer

Duygu Özaslan boy ve kilo : 1.66 - 48

Duygu Özaslan burcu ne : Koç

Duygu Özaslan kaç abonesi var : 2 milyon

Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli? Duygu Özaslan Mutaf hayatı ve kariyeri...

DUYGU ÖZASLAN HAKKINDA BİLGİLER

2017'de yapılan bir araştırmada Duygu Özaslan'ın takipçilerinin "hayranlar", "sevmeyenler" ve "doğrucular" olmak üzere üç ana gruptan oluştuğu rapor edilmiştir. 2018 yılında 242 kişiyle yapılan bir araştırmada, Duygu Özaslan'ın Danla Bilic ve Çağla Şikel'den sonra en çok takip edilen güzellik vlogerı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %12.4'ü Duygu Özaslan'ı takip ettiğini belirtmiştir. 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla Özaslan'ın 2 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

Youtube kanallarındaki ürün yerleştirme çalışmalarıyla alakalı yapılan bir araştırmada, Özaslan'ın YouTube kanalında 1 Haziran 2017 ve 20 Şubat 2018 tarihleri arasında yüklediği videolar analiz edilmiş ve bu videolarda izleyicilerin reklamdan ziyade Duygu Özaslan ve videonun çekim kalitesiyle ilgilendiği tespit edilmiştir. Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı Türkçesini unutarak "sunny side up" şeklinde tanımlaması tepki çekmiştir. Özaslan, Temmuz 2020'de kendi Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan daha farklı fotoğrafların basına servis edilmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından hakaretler eşliğinde linç edildi. Özaslan, bunun üzerine bulimia nervoza hastalığına yakalandığını ve tedavi aşamasında olduğunu açıklamıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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