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Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi?

Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düşüş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düşüş konusu, özeti ve Düşüş oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Peki, Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Düşüş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düşüş filmini izleyecek olanların merak ettiği Düşüş konusu nedir, Düşüş oyuncuları kimler ve Düşüş özeti gibi konuları inceliyoruz. Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi

DÜŞÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin rahmetli kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmeiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca, Becky ve Hunter mahsur kalır. Becky ve Hunter'ın uzman tırmanma becerileri ve dostluk bağları, zorlu koşullarda, malzeme eksikliğinde ve baş dönmesine neden olan yüksekliklerde hayatta kalmak için umutsuz bir mücadele verirken nihai teste tabi tutulur.

DÜŞÜŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen :Scott Mann

Türü: Gerilim

Oyuncular: Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding

DÜŞÜŞ FİLMİ GERÇEK Mİ?

Başlangıçta film kısa olarak tasarlanmıştı. Yönetmen Scott Mann'a göre, Birleşik Krallık'ta bir stadyumda Final Score'u çekerken bu fikir aklına geldi: "Yüksekte çekim yapıyorduk ve kamera dışında yükseklik, düşme korkusu ve bunun nasıl olduğu hakkında ilginç bir sohbete girdik. hepimizin içinde, gerçekten ve bunun bir film için nasıl harika bir araç olabileceğini konuştuk Kaliforniya'nın Mojave Çölü'ndeki Gölge Dağları'nda IMAX formatında çekildi Filmdeki hayali B67 kulesinin görünümü, Walnut Grove, California'daki bir radyo kulesi olan gerçek KXTV/KOVR kulesinden esinlenmiştir 2,049 fit (0,625 m) yüksekliğinde ve dünyanın en yüksek yapılarından biridir. Yönetmen Scott Mann'a göre, film yapımcıları yeşil ekran veya dijital setler düşündüler, ancak sonunda gerçek olanı seçtiler. Kulenin üst kısmını bir dağın tepesine inşa etmeye karar verdiler, böylece gerçek hayatta hiçbir zaman yerden yüz fitten fazla yüksekte olmasalar da oyuncular havada binlerce fit gibi görünsünler Currey ve Gardner'a dublörlük teklif edildi, ancak onlar kendi dublörlerini yapmayı seçtiler Çekim yapmak zordu, çünkü şimşek ve şiddetli rüzgar gibi hava koşulları çoğu zaman zorluk teşkil ediyordu Filmin yapımı 3 milyon dolara mal oldu.

DÜŞÜŞ FİLMİNDEKİ KULE GERÇEK Mİ

Kaliforniya'daki KXTV/KOVR kulesi, filmdeki radyo kulesinin görünümüne ilham verdi.

Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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