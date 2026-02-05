Haberler

Düşük yaptığı bebeğini evdeki saksıda bitkiye dönüştürmüş

Düşük yaptığı bebeğini evdeki saksıda bitkiye dönüştürmüş
Güncelleme:
ABD'de yaşayan Tracy Kardys, 10 haftalık hamileyken evde düşük yaptıktan sonra bebeğini bir saksı bitkisine gömdü. Aylar sonra bitkiyi değiştirirken yaşadığı anları TikTok'ta paylaşan kadının videosu viral olurken, hem kaybıyla yeniden yüzleşmesi hem de düşük sonrası yaşadığı zorlu süreç milyonların dikkatini çekti.

  • Tracy Kardys, 10 hafta 3 günlük hamileyken evde düşük yaptığı bebeğini bir bitkinin saksısına gömdü.
  • Tracy Kardys, düşük sonrası aylarca kanama, yorgunluk, saç dökülmesi ve yoğun suçluluk duygusu yaşadı.
  • Tracy Kardys, yıllarca kısırlıkla mücadele etti ve ileri evre endometriozis teşhisi aldı.

ABD'de yaşayan Tracy Kardys adlı bir kadının TikTok'ta paylaştığı video, izleyenleri hem şaşırttı hem de derinden etkiledi. Tracy, saksı bitkisinin yerini değiştirirken toprağın altında düşük yaptığı bebeğinin kalıntılarını gömdüğünü açıklayınca görüntüler kısa sürede viral oldu.

DÜŞÜK YAPTIĞI BEBEĞİNİ BİTKİ OLARAK SAKSIDA YAŞATIYOR

Tracy, yaklaşık altı ay önce 10 hafta 3 günlük hamileyken evde düşük yaptığını ve bebeğini, anısını yaşatmak amacıyla bir bitkinin saksısına gömdüğünü anlattı. Aradan geçen sürede bitkinin köklerinin tüm saksıyı sardığını fark eden kadın, toprağı değiştirirken hem duygusal anlar yaşadı hem de yaşadığı süreci anlatmaya çalıştı. Videoda "Fetüsüm burada gömülü" diyerek gergin bir kahkaha atan Tracy, bebeğinin artık toprağın bir parçası olmasını umduğunu, aksi halde bu durumla yüzleşmenin kendisi için çok zor olacağını söyledi.

Düşük yapan kadın, bebeğini bitki olarak evindeki saksıda yaşatıyor

"HALA BİR ANNESİNİZ. BU KAYIP ANNELİĞİ SİLMİYOR"

Yaşadığı kaybın ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir süreçten geçtiğini belirten kadın, aylarca süren kanama, yorgunluk, saç dökülmesi ve yoğun suçluluk duygusuyla mücadele ettiğini dile getirdi. PEOPLE dergisine konuşan Tracy, düşük sonrası yaşananların çoğu zaman görmezden gelindiğini vurgulayarak, "Hâlâ bir annesiniz. Bu kayıp anneliği silmiyor" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK KORKUSU: BİTKİNİN SOLMASI

Yıllarca kısırlıkla mücadele ettiğini, ileri evre endometriozis teşhisi aldığını ve birçok ameliyat geçirdiğini anlatan Tracy, bebeğini bitkinin içine gömme kararını kimseye danışmadan, yaşadığı şokun etkisiyle verdiğini söyledi. Başlangıçta sık sık bebeğini topraktan çıkarma isteği duyduğunu itiraf eden Tracy, zamanla bu kararın kendisine huzur verdiğini ifade etti. Bitkiye bakmanın ona hem teselli hem de bir bağ sunduğunu belirten kadın, en büyük korkusunun bitkinin solması olduğunu da ekledi.

Düşük yapan kadın, bebeğini bitki olarak evindeki saksıda yaşatıyor

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Paylaştığı video sonrası binlerce mesaj aldığını söyleyen Tracy, özellikle düşük yaşamış kadınlardan gelen "Bu video beni iyileştirdi" yorumlarının kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
