Haberler

Düşen uçağın kara kutusu ne oldu, inceleme sonucu çıktı mı? Kargo uçağı neden düştü?

Düşen uçağın kara kutusu ne oldu, inceleme sonucu çıktı mı? Kargo uçağı neden düştü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uçağın kara kutusu ne oldu, uçağın neden düştüğü açıklandı mı, belli oldu mu? Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusu Türkiye'ye getirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ilk raporda uçakta patlama veya dış etki izine rastlanmadığı açıklandı.

Kargo uçağı neden düştü? Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'ın Signagi bölgesinde düştü. Uçağın kara kutusuna ulaşılarak inceleme için Türkiye'ye getirildi.

KARGO UÇAĞININ KARA KUTUSU BULUNDU MU?

Kaza sonrası bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı. Ekiplerin enkaz bölgesinde gerçekleştirdiği titiz aramada kara kutunun çıkarıldığı ve incelenmek üzere askeri uzmanlara teslim edildiği bildirildi. Kara kutunun, uçağın içindeki telsiz konuşmalarını ve uçuş sistemlerine ilişkin tüm kayıtları içerdiği belirtildi. Bu kayıtların kazanın oluş şekline dair kritik veriler sağlayacağı ifade edildi.

Düşen uçağın kara kutusu ne oldu, inceleme sonucu çıktı mı? Kargo uçağı neden düştü?

Enkazın bulunduğu alanda görev yapan ekipler çalışmalarını sürdürürken, toplanan parçaların da Kayseri'deki askeri üsse taşınarak incelemeye alınacağı bilgisi verildi. Gürcistan ve Türkiye'den uzmanlar ortak bir şekilde hem enkaz bölgesinde hem de elde edilen teknik materyaller üzerinde çalışma yürütüyor.

KARGO UÇAĞI KARA KUTUSU SONUCU NE OLDU, ÇIKTI MI?

Kara kutu Türkiye'ye getirilerek uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alındı. İlk aşamada ön rapor niteliği taşıyan değerlendirmelerin sürdüğü, kesin sonuçlara kara kutu verilerinin tam olarak analiz edilmesinin ardından ulaşılacağı aktarıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı ilk bulgularla birlikte kara kutu incelemesinin kazanın neden meydana geldiğine ilişkin soru işaretlerinin giderilmesinde önemli bir aşama olacağı kaydedildi.

Yetkililer kara kutu kayıtlarının çözülmesinin zaman aldığına dikkat çekerken, uçağın düştüğü bölgeden alınan parçaların da teknik analiz için askeri üslere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Kara kutu verilerinin çözümlenmesiyle birlikte kazaya dair tüm teknik detayların netleşeceği, analizlerin tamamlanmasının ardından resmi raporun yayımlanacağı ifade edildi.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ, BELLİ OLDU MU, AÇIKLANDI MI?

Kazanın ardından yayımlanan ilk resmi açıklamalarda uçağın düşüş sebebine yönelik kesin bir tespit yapılmadı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ön incelemede uçakta patlama ya da dış bir etki izine rastlanmadığı belirtildi. Tiflis kaynaklı değerlendirmelerde teknik arıza ihtimalinin öne çıktığı ifade edildi ancak kesin sonuca kara kutu incelemesinin ardından ulaşılacağı bildirildi.

Uçağın Gürcistan hava sahasına girişinden birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ve herhangi bir acil durum sinyali göndermediği açıklandı. Hem Gürcistan hem Türkiye'den gelen ekipler bölgedeki incelemelerini sürdürürken, kazaya ilişkin kapsamlı raporun kara kutu verilerinin analiz edilmesiyle tamamlanacağı ifade edildi.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

Çaresizliğin görüntüsü! Torbalara doldurup evlerine götürüyorlar
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.