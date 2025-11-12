Düşen uçağın kara kutusu ne oldu, inceleme sonucu çıktı mı? Kargo uçağı neden düştü?

Kargo uçağı neden düştü? Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'ın Signagi bölgesinde düştü. Uçağın kara kutusuna ulaşılarak inceleme için Türkiye'ye getirildi.

KARGO UÇAĞININ KARA KUTUSU BULUNDU MU?

Kaza sonrası bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı. Ekiplerin enkaz bölgesinde gerçekleştirdiği titiz aramada kara kutunun çıkarıldığı ve incelenmek üzere askeri uzmanlara teslim edildiği bildirildi. Kara kutunun, uçağın içindeki telsiz konuşmalarını ve uçuş sistemlerine ilişkin tüm kayıtları içerdiği belirtildi. Bu kayıtların kazanın oluş şekline dair kritik veriler sağlayacağı ifade edildi.

Enkazın bulunduğu alanda görev yapan ekipler çalışmalarını sürdürürken, toplanan parçaların da Kayseri'deki askeri üsse taşınarak incelemeye alınacağı bilgisi verildi. Gürcistan ve Türkiye'den uzmanlar ortak bir şekilde hem enkaz bölgesinde hem de elde edilen teknik materyaller üzerinde çalışma yürütüyor.

KARGO UÇAĞI KARA KUTUSU SONUCU NE OLDU, ÇIKTI MI?

Kara kutu Türkiye'ye getirilerek uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alındı. İlk aşamada ön rapor niteliği taşıyan değerlendirmelerin sürdüğü, kesin sonuçlara kara kutu verilerinin tam olarak analiz edilmesinin ardından ulaşılacağı aktarıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı ilk bulgularla birlikte kara kutu incelemesinin kazanın neden meydana geldiğine ilişkin soru işaretlerinin giderilmesinde önemli bir aşama olacağı kaydedildi.

Yetkililer kara kutu kayıtlarının çözülmesinin zaman aldığına dikkat çekerken, uçağın düştüğü bölgeden alınan parçaların da teknik analiz için askeri üslere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Kara kutu verilerinin çözümlenmesiyle birlikte kazaya dair tüm teknik detayların netleşeceği, analizlerin tamamlanmasının ardından resmi raporun yayımlanacağı ifade edildi.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ, BELLİ OLDU MU, AÇIKLANDI MI?

Kazanın ardından yayımlanan ilk resmi açıklamalarda uçağın düşüş sebebine yönelik kesin bir tespit yapılmadı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ön incelemede uçakta patlama ya da dış bir etki izine rastlanmadığı belirtildi. Tiflis kaynaklı değerlendirmelerde teknik arıza ihtimalinin öne çıktığı ifade edildi ancak kesin sonuca kara kutu incelemesinin ardından ulaşılacağı bildirildi.

Uçağın Gürcistan hava sahasına girişinden birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ve herhangi bir acil durum sinyali göndermediği açıklandı. Hem Gürcistan hem Türkiye'den gelen ekipler bölgedeki incelemelerini sürdürürken, kazaya ilişkin kapsamlı raporun kara kutu verilerinin analiz edilmesiyle tamamlanacağı ifade edildi.