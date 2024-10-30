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Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden?

Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden?
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Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın yeni partisi belli oldu. Peki, Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden?

Dursun Ataş hangi partiden ve Dursun Ataş, İyi Parti'den neden istifa ettiği merak ediliyor. Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden? Detaylar haberimizdedir...

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

Dursun Ataş,Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayıydı.1966 tarihinde Pınarbaşı'nda doğdu. Orta öğretimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptıktan sonra,1987 yılında Hava Astsubayı olarak göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli yerlerinde 20 yıl hizmet vererek 2007 yılında emekli oldu.

27. Dönemde İYİ Parti Kayseri Milletvekili seçildi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem Kayseri Milletvekili seçilmişti.

6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı.

Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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