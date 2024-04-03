Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Başkanlardan Anlamlı Ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı misafir etti.

Yürüttüğü çalışmalarla Otizm konusunda farkındalık oluşturmaya devam eden Selçuklu Belediyesi SOBE'nin yanında olmaya devam ediyor. Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında SOBE'ye ziyaret gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı her zaman SOBE'nin yanında olduklarını, bu farkındalığı devam ettireceklerini ifade ettiler.

Altı yıldır eğitimlerine uzman kadrosu ve altyapısıyla devam eden SOBE otizmli çocuklara ve ailelerine umut olmaya devam ediyor. Bu önemli sosyal sorumluluk projesine her daim dikkat çekerek destekleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında SOBE'de eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek derslerine katıldılar.

Başkan Altay ve Pekyatırmacı'ya SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da eşlik etti.

Başkan Altay: "Yavrularımızın ve ailelerinin mutluluğu için durmadan çalışıyoruz."

Otizmin eksiklik değil, farklılık olduğunu belirten Başkan Altay, "Otizmli çocuklarımızın yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek için yeni projeler üretiyoruz. Yavrularımızın ve ailelerinin mutluluğu için durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda SOBE gibi merkezler özel çocuklarımızın ve ailelerimizin en güzel dostu oluyor. SOBE sadece Konya'nın değil ülkemizin ilgiyle takip ettiği bir marka haline dönüştü. Burada eğitim gören çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin evlatları. Bizlerher bir özel çocuğumuzun hayatına dokunarak yaptığımız çalışmaların yarınlarımız adına yeni umutlara vesile olacağına inanıyoruz. Tüm belediyelerimizle birlikte, sevgili çocuklarımızı hayata hazırlamak için gece gündüz demeden gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı: " SOBE'miz için gayret etmeye çocuklarımızın gözündeki umut olmayadevam edeceğiz"

SOBE'nin her zaman yanında olduklarını ve bu farkındalığı geliştirmek için çaba sarf etmeye devam

edeceklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Sadece 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde değil sürekli olarak otizmle alakalı farkındalık çalışmaları yürütüyoruz ve gündemde tutmaya gayret ediyoruz. Ailelerimizin yanındayız onların destekçisiyiz.Burada çok şükür 6 yıldır eğitim faaliyetlerini çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Tabi ki Selçuklu Belediyesi olarak başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vakıf yönetimimize başta vakıf başkanımız olmak üzere teşekkür etmek istiyorum çok büyük emekleri var. SOBE'nin bu günlere gelmesinde onların, eğitim kadrolarımızın büyük emekleri var. SOBE'mizi bir çocuk gibi büyütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni yapacağımız ilavelerle ve şubelerle de otizmli bireyler eğitim merkezimizi genişletme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha fazla çocuğumuza gencimize eğitim verme faaliyetlerini de gerçekleştireceğiz. Tüm gayretimizonların toplumda yer edinerek birey olma yolculuklarına katkı sağlamak için. Tabi SOBE'nin gelişmesinde hayırseverlerimizin de büyük destekleri var. Bu anlamda bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.