Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler! 22 ülke garantiledi

2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler! FIFA tarafından düzenlenecek 23. Dünya Kupası, 2026 yılında Kuzey Amerika'da yapılacak. Turnuvaya katılacak ülkeler arasında ev sahibi ülkeler ve elemeleri tamamlayan takımlar yer alıyor.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 22 ülke belli oldu. Ev sahibi kontenjanından ABD, Kanada ve Meksika doğrudan katılım hakkı elde etti. Güney Amerika kıtasından ise Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay finallere katılacak takımlar arasında yer aldı. Bu ülkeler, kıtalarındaki elemelerde başarılı olarak Dünya Kupası bileti aldı.

Asya kıtasında Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore ve Özbekistan Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Ürdün ve Özbekistan, tarihlerinde ilk kez bu büyük organizasyonda yer alacak. Afrika kıtasından Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Gana, Fas ve Tunus turnuvada mücadele edecek. Yeşil Burun Adaları da ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösterdi. Okyanusya kıtasından ise Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası vizesini alan ülkeler arasında bulunuyor.

İşte Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler:

ABD (Ev sahibi)

Kanada (Ev sahibi)

Meksika (Ev sahibi)

Arjantin

Brezilya

Kolombiya

Ekvador

Paraguay

Uruguay

Avustralya

İran

Japonya

Ürdün

Güney Kore

Özbekistan

Cezayir

Yeşil Burun Adaları

Mısır

Gana

Fas

Tunus

Yeni Zelanda

DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK ÜLKELER

FIFA'nın 2026'dan itibaren uygulamaya koyduğu yeni formatla birlikte Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak. Bu kapsamda daha fazla ülkenin turnuvada mücadele etmesi sağlanacak. Organizasyon, hem katılımcı sayısı hem de kapsadığı coğrafya açısından tarihin en geniş turnuvalarından biri olacak.

Turnuva, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Kuzey Amerika kıtasındaki üç ev sahibi ülke; ABD, Kanada ve Meksika, turnuvanın farklı şehirlerinde maçlara ev sahipliği yapacak. FIFA, kalan 26 takımın belirleneceği eleme sürecini tamamladığında, 48 ülkenin tam listesi netleşmiş olacak.