Haberler

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler! 22 ülke garantiledi

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler! 22 ülke garantiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika kıtasında futbolseverleri bir araya getirecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek dev organizasyonda 48 takım mücadele edecek. Katılacak ülkeler belli olmaya başladı. FIFA'nın yeni formatına göre düzenlenecek bu turnuva, tarihte ilk kez bu kadar geniş katılımlı olacak. İşte, Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler!

2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler! FIFA tarafından düzenlenecek 23. Dünya Kupası, 2026 yılında Kuzey Amerika'da yapılacak. Turnuvaya katılacak ülkeler arasında ev sahibi ülkeler ve elemeleri tamamlayan takımlar yer alıyor.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 22 ülke belli oldu. Ev sahibi kontenjanından ABD, Kanada ve Meksika doğrudan katılım hakkı elde etti. Güney Amerika kıtasından ise Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay finallere katılacak takımlar arasında yer aldı. Bu ülkeler, kıtalarındaki elemelerde başarılı olarak Dünya Kupası bileti aldı.

Asya kıtasında Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore ve Özbekistan Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Ürdün ve Özbekistan, tarihlerinde ilk kez bu büyük organizasyonda yer alacak. Afrika kıtasından Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Gana, Fas ve Tunus turnuvada mücadele edecek. Yeşil Burun Adaları da ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösterdi. Okyanusya kıtasından ise Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası vizesini alan ülkeler arasında bulunuyor.

İşte Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler:

  • ABD (Ev sahibi)
  • Kanada (Ev sahibi)
  • Meksika (Ev sahibi)
  • Arjantin
  • Brezilya
  • Kolombiya
  • Ekvador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Avustralya
  • İran
  • Japonya
  • Ürdün
  • Güney Kore
  • Özbekistan
  • Cezayir
  • Yeşil Burun Adaları
  • Mısır
  • Gana
  • Fas
  • Tunus
  • Yeni Zelanda

DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK ÜLKELER

FIFA'nın 2026'dan itibaren uygulamaya koyduğu yeni formatla birlikte Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak. Bu kapsamda daha fazla ülkenin turnuvada mücadele etmesi sağlanacak. Organizasyon, hem katılımcı sayısı hem de kapsadığı coğrafya açısından tarihin en geniş turnuvalarından biri olacak.

Turnuva, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Kuzey Amerika kıtasındaki üç ev sahibi ülke; ABD, Kanada ve Meksika, turnuvanın farklı şehirlerinde maçlara ev sahipliği yapacak. FIFA, kalan 26 takımın belirleneceği eleme sürecini tamamladığında, 48 ülkenin tam listesi netleşmiş olacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Şehirlerarası otobüsler artık bu kentlerde durmayacak

Şehirlerarası otobüsler artık bu kentlerde durmayacak
Montella'dan sürpriz kadro

Montella'dan sürprizlerle dolu ilk 11 tercihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

Fenerbahçe'ye bomba talep: İrfan'ı ocak ayında bize verin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.