Dünya Güzellerim Tatilde programının yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Bülent Ersoy'un makyörü Tolgahan Karataş ile yaşadığı sorundan dolayı kadrosundan ayrıldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı kanalın yayın akışından kaldırıldı. Peki, Dünya Güzellerim Tatilde yayından mı kaldırıldı? Dünya Güzellerim Tatilde neden yayından kaldırıldı?

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE YAYINDAN MI KALDIRILDI?

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i batmış bir oteli kurtarmaya çalıştığı program, Show TV yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı yayından kaldırıldı. Program, kanalın yayın akışından da silindi. 11 bölümü çekilen ve bu akşam 3. bölümle ekrana gelmesi beklenen programın macerası sadece 2 bölüm sürmüş oldu.

NE OLDU?

Bülent Ersoy, önceki gün yaptığı açıklamada Dünya Güzellerim'den ayrıldığını duyurarak "Bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle daha fazla bu mahallevari avam ortamda kalamayacağımı Bloom Medya patronu sayın Uygar Ataş beyefendiye de ilettirip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım" demişti.