Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 31 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!
Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 31 Aralık dün gece deprem mi oldu?
Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
DÜN GECE DEPREM OLDU MU?
31 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'de birkaç deprem daha meydana geldi. Bu depremler de genellikle düşük büyüklükte olup, derinlikleri değişkenlik göstermektedir. İşte o depremlerden bazıları:
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 07:40:01
Koordinatlar: Enlem 38.3620, Boylam 37.5983
Deprem Büyüklüğü: 9.5
Yer: Yukarıulupınar-Darende (Malatya)
Derinlik: 9.5 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 07:39:01
Koordinatlar: Enlem 38.1127, Boylam 36.9298
Deprem Büyüklüğü: 4.2
Yer: Kemalpaşa-Göksun (Kahramanmaraş)
Derinlik: 4.2 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 07:17:14
Koordinatlar: Enlem 39.3550, Boylam 26.2268
Deprem Büyüklüğü: 7.2
Yer: Midilli Adası (Ege Denizi)
Derinlik: 7.2 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 07:16:49
Koordinatlar: Enlem 39.3672, Boylam 26.2015
Deprem Büyüklüğü: 9.5
Yer: Midilli Adası (Ege Denizi)
Derinlik: 9.5 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 06:36:35
Koordinatlar: Enlem 38.2743, Boylam 38.5077
Deprem Büyüklüğü: 3.8
Yer: Yaygın-(Malatya)
Derinlik: 3.8 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 06:29:02
Koordinatlar: Enlem 37.7872, Boylam 36.5862
Deprem Büyüklüğü: 1.6
Yer: Kaynar-(Kahramanmaraş)
Derinlik: 1.6 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 06:22:28
Koordinatlar: Enlem 38.9535, Boylam 30.2132
Deprem Büyüklüğü: 5.0
Yer: Olucak-(Afyonkarahisar)
Derinlik: 5.0 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 06:19:39
Koordinatlar: Enlem 35.8287, Boylam 29.5915
Deprem Büyüklüğü: 13.1
Yer: Akdeniz
Derinlik: 13.1 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 05:47:53
Koordinatlar: Enlem 37.1420, Boylam 36.7260
Deprem Büyüklüğü: 7.8
Yer: Karaburçlu-Nurdağı (Gaziantep)
Derinlik: 7.8 km
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 05:26:47
Koordinatlar: Enlem 35.9548, Boylam 29.5968
Deprem Büyüklüğü: 7.0
Yer: Kaş Açıkları-Antalya (Akdeniz)
Derinlik: 7.0 km
Çözüm Niteliği: İlksel