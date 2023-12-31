Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 31 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

31 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'de birkaç deprem daha meydana geldi. Bu depremler de genellikle düşük büyüklükte olup, derinlikleri değişkenlik göstermektedir. İşte o depremlerden bazıları:

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 07:40:01

Koordinatlar: Enlem 38.3620, Boylam 37.5983

Deprem Büyüklüğü: 9.5

Yer: Yukarıulupınar-Darende (Malatya)

Derinlik: 9.5 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 07:39:01

Koordinatlar: Enlem 38.1127, Boylam 36.9298

Deprem Büyüklüğü: 4.2

Yer: Kemalpaşa-Göksun (Kahramanmaraş)

Derinlik: 4.2 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 07:17:14

Koordinatlar: Enlem 39.3550, Boylam 26.2268

Deprem Büyüklüğü: 7.2

Yer: Midilli Adası (Ege Denizi)

Derinlik: 7.2 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 07:16:49

Koordinatlar: Enlem 39.3672, Boylam 26.2015

Deprem Büyüklüğü: 9.5

Yer: Midilli Adası (Ege Denizi)

Derinlik: 9.5 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 06:36:35

Koordinatlar: Enlem 38.2743, Boylam 38.5077

Deprem Büyüklüğü: 3.8

Yer: Yaygın-(Malatya)

Derinlik: 3.8 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 06:29:02

Koordinatlar: Enlem 37.7872, Boylam 36.5862

Deprem Büyüklüğü: 1.6

Yer: Kaynar-(Kahramanmaraş)

Derinlik: 1.6 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 06:22:28

Koordinatlar: Enlem 38.9535, Boylam 30.2132

Deprem Büyüklüğü: 5.0

Yer: Olucak-(Afyonkarahisar)

Derinlik: 5.0 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 06:19:39

Koordinatlar: Enlem 35.8287, Boylam 29.5915

Deprem Büyüklüğü: 13.1

Yer: Akdeniz

Derinlik: 13.1 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 05:47:53

Koordinatlar: Enlem 37.1420, Boylam 36.7260

Deprem Büyüklüğü: 7.8

Yer: Karaburçlu-Nurdağı (Gaziantep)

Derinlik: 7.8 km

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 31 Aralık 2023, 05:26:47

Koordinatlar: Enlem 35.9548, Boylam 29.5968

Deprem Büyüklüğü: 7.0

Yer: Kaş Açıkları-Antalya (Akdeniz)

Derinlik: 7.0 km

Çözüm Niteliği: İlksel