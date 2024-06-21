Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Haziran dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

2024.06.21 03:23:33 38.1470 38.5378 5.0 km 3.4 Geçitli-Sincik (Adıyaman)

2024.06.14 04:09:54 36.0933 23.4558 14.1 km 3.4 Girit Adası (Akdeniz)

2024.06.21 03:42:58 39.3753 41.0063 5.2 km 2.8 Dörtyol-Karlıova (Bingöl)

2024.06.20 04:19:54 36.6342 30.4542 5.0 km 2.9 Ovacık-Kemer (Antalya)

2024.06.21 07:03:02 38.3295 37.7712 5.0 km 2.6 Dutlu-Akçadağ (Malatya)

2024.06.20 01:35:12 37.3360 37.0458 5.0 km 2.6 Emiroğlu-Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024.06.18 02:57:12 38.3570 37.5052 5.0 km 2.6 Yoğunsöğüt-Elbistan (Kahramanmaraş)

2024.06.20 10:45:16 38.2720 27.2267 4.2 km 2.7 Yeşilköy-Torbalı (İzmir)

2024.06.18 02:12:54 37.0408 30.3142 12.4 km 2.8 Bayat-Korkuteli (Antalya)

2024.06.21 03:10:57 36.2242 36.1850 7.2 km 2.3 Küçükdalyan (Hatay)