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Survivor Nagihan zor anlar yaşadı! 750 bin TL'lik estetiğini anlattı

Survivor Nagihan zor anlar yaşadı! 750 bin TL'lik estetiğini anlattı
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Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, konuk olduğu YouTube programında estetik sürecini ve yarışma döneminde yaşadığı zorlu anları anlattı. Ünlü sporcu, yüzüne yapılan işlemlerin maliyetinin yaklaşık 750 bin TL olduğunu açıkladı.

  • Nagihan Karadere, Survivor sonrası verdiği kiloların ardından yüzündeki değişimi fark ederek göz kapağı ameliyatı, cilt bakımı, dolgu ve botoks dahil estetik işlemler yaptırdığını açıkladı.
  • Karadere, yüzüne yapılan estetik işlemlerin maliyetinin 750.000 TL olduğunu söyledi.
  • Karadere, Survivor yarı finalinde baldırı ile aşil tendonu arasında yaşadığı sakatlık sonrası adım atmakta zorlandığını ancak 9-9'a gelen oyunu kazanarak yarışmaya devam ettiğini anlattı.

Survivor ile tanınan Nagihan Karadere, katıldığı YouTube programında hem estetik operasyonları hem de yarışma sürecinde yaşadığı zorluklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarışmadan döndükten sonra başlangıçta estetik yaptırmayı düşünmediğini söyleyen Karadere, verdiği kilolar sonrası yüzündeki değişimi fark ettiğini anlattı. Cilt bakımı, dolgu ve botoks için doktora gittiğini belirten ünlü sporcu, yapılan değerlendirme sonrası göz kapağı ameliyatı ve bazı işlemler yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Estetik operasyonların maliyetine de değinen Karadere, "Bayağı yüksek. Söyle bir yani yüksek dediğim, hani hoca pahalı olduğundan değil. İşlemler çok pahalı. Yani bence şu benim yüzüme yapılan şey 750.000 TL sadece" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'DA YAŞADIĞI SAKATLIK ANINI ANLATTI

Nagihan Karadere, programda Survivor döneminde yaşadığı zorlu anları da paylaştı. Yarı finalde ciddi bir sakatlık geçirdiğini anlatan ünlü sporcu, baldırı ile aşil tendonu arasında yaşadığı sorun sonrası büyük bir çaresizlik yaşadığını söyledi.

"Acun Bey yetiş ya dedim" sözleriyle o anki durumunu anlatan Karadere, adım atmakta zorlandığını ve yarışmaya devam edip etmemek arasında kaldığını ifade etti.

Tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını belirten Karadere, 9-9'a gelen oyunu kazanarak yoluna devam ettiğini anlattı.

Kaynak: Haberler.com
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