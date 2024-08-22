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DOMATES SOSU TARİFİ | Domates sosu nasıl yapılır? Kışlık domates sosu ne kadar kaynatmalı, kaç yıl dayanır?

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Domates sosu tarifi ve nasıl yapıldığı sık sık araştırılıyor. Kışlık domates sosu, kış aylarında yemeklerinizde kullanmak üzere hazırlayabileceğiniz lezzetli bir sos türüdür. Domates sosunu kaç saat kaynatmalı ve domates sosu hangi ayda yapılır merak ediliyor. Domates sosu ne zaman yapılır ve domates sosu yaparken tuz atılır mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, domates sosu nasıl yapılır?

Domates sosu ne zaman yapılır? Her yıl olduğu gibi yaz aylarının bitmesine yakın kışlık erzak hazırlıkları başladı. Bunlardan biri de sık sık tükettiğimiz domates sosudur. Kışlık domates sosu tarifi nasıl yapıldığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Domates sosu ne kadar kaynatmalı, kaç yıl dayanır? Domates sosu ne zaman yapılır? Detaylar haberimizdedir…

DOMATES SOSU NE ZAMAN YAPILIR?

Domates sosu, genellikle domateslerin en olgun ve lezzetli olduğu yaz aylarında, özellikle de Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır. Bu dönemde domatesler hem en taze ve tatlıdır, hem de uygun fiyatlıdır. Kış aylarında kullanmak üzere hazırlanan domates sosları, yaz sonunda yapılan bu hazırlıklarla uzun süre saklanabilir.

DOMATES SOSU KAÇ YIL DAYANIR?

Uygun koşullarda saklanan kışlık domates sosu, 1-2 yıl boyunca tazeliğini korur. Kavanozun açılmasının ardından ise buzdolabında muhafaza edilmeli ve birkaç hafta içinde tüketilmelidir.

DOMATES SOSU TARİFİ | Domates sosu nasıl yapılır? Kışlık domates sosu ne kadar kaynatmalı, kaç yıl dayanır?

DOMATES SOSU TARİFİ

5 kg olgun domates

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)

3-4 diş sarımsak (isteğe bağlı)

DOMATES SOSU TARİFİ | Domates sosu nasıl yapılır? Kışlık domates sosu ne kadar kaynatmalı, kaç yıl dayanır?

DOMATES SOSU NASIL YAPILIR?

  • Domatesleri iyice yıkayın.
  • Domateslerin kabuklarını kolayca soyabilmek için üzerlerine kaynar su döküp birkaç dakika bekletin. Ardından kabuklarını soyun.
  • Soyulmuş domatesleri küp şeklinde doğrayın veya rendeleyin.

Sosun Pişirilmesi:

  • Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.
  • Doğradığınız domatesleri tencereye ekleyin.
  • Domatesler suyunu salıp kaynamaya başlayınca, tuz ve isteğe bağlı olarak şeker ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
  • Sosu, domatesler iyice pişip suyunu çekene kadar orta ateşte yaklaşık 45-60 dakika boyunca kaynatın. Domatesler püre kıvamına gelmelidir.
  • Sosu ocaktan alın ve sıcak haldeyken sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurun.

DOMATES SOSU TARİFİ | Domates sosu nasıl yapılır? Kışlık domates sosu ne kadar kaynatmalı, kaç yıl dayanır?

DOMATES SOSU NASIL SAKLANIR?

  • Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Bu, kavanozların vakumlanmasına yardımcı olur.
  • Kavanozları oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  • Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayın. Açtıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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