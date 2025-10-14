Doğum izni ne zaman uzayacak, 24 hafta ne zaman yasalaşacak?

Doğum izni ne zaman uzayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte çalışma hayatında önemli değişiklikler gündeme geldi. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, özellikle çalışan anne ve babaların izin sürelerini doğrudan etkileyecek.

DOĞUM İZNİ NE ZAMAN UZAYACAK?

Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü iddia edilen düzenlemeye göre, doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut uygulamada kadın çalışanlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin kullanabiliyordu. Yeni planlamada ise doğum öncesi izin süresi 3 hafta, doğum sonrası izin süresi ise 21 hafta olarak düzenlenecek. Çoğul gebeliklerde mevcut uygulamada olduğu gibi ek süre verilmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle birlikte, doğum yapan annelere daha uzun bir izin dönemi tanınacak ve bu süre hem işçi hem de memur anneler için eşit hale getirilecek.

Ayrıca düzenlemede, doğum ve süt izni gibi konularda da işçi ve memur ayrımının kaldırılması hedefleniyor. Böylece her iki statüde çalışan annelerin eşit haklara sahip olması planlanıyor. Düzenleme yalnızca anneleri değil, babaları da kapsayacak. İşçi ve memur babalar arasındaki izin farklarının da ortadan kaldırılması öngörülüyor. Mevcut durumda 10 gün olan babalık izni 15 güne çıkarılacak. Bu adımların, aile yapısını güçlendirmeyi ve ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmesini desteklemeyi amaçladığı belirtiliyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni düzenleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte doğum izni süresindeki değişiklik resmen yürürlüğe girecek. "Aile Yılı" kapsamında hazırlanan bu adımın kısa süre içinde yasalaşmasını hedefliyor. Böylece hem işçi hem de memur anneler için 24 haftalık doğum izni uygulamasına geçilmesi bekleniyor.

Düzenleme, çalışan annelerin doğum sonrası dönemde daha uzun süre çocuklarıyla vakit geçirebilmesini sağlayacak. Ayrıca süt izni ve ücretsiz izin haklarında da eşitliğin sağlanması planlanıyor. Meclis'te kabul edilmesiyle yürürlüğe girecek olan yasa, aile yaşamını ve çalışma koşullarını yeniden şekillendirecek. Gelişmelerin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.