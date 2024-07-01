Doğukan Çep'in kim olduğu merak ediliyor. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi başlandı.Peki, Doğukan Çep kimdir? Doğukan Çep kaç yıl ceza aldı? Detaylar haberimizde...

DOĞUKAN ÇEP KİMDİR?

Doğukan Çep'in ismi ilk olarak 2013'te Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen Hasan Ferit Gedik'in davasında geçti. Davada 10 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı.

DOĞUKAN ÇEP KAÇ YIL CEZA ALDI?

Bu dava dışında çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan yargılanan Doğukan Çep toplam 35 yıl hapis cezası aldı. 2015'te tahliye edilen ve 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Çep, bu tarihten itibaren firariydi. Güvenlik güçleri, Gürcistan'a kaçtığı ve daha sonra Türkiye'ye döndüğü ileri sürülen Doğukan Çep'i bir türlü yakalayamamıştı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan Doğukan Çep, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Beykoz'da yakalandı. Üzerinde iki silah bulunan şüphelinin, İstanbul'dan Ankara'ya getirileceği belirtildi. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Doğukan Çep'in, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülüyor.