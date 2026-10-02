Doğubayazıt'ta yeni hükümet konağının ilk harcı dualarla döküldü

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Düzenlenen törene Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa AYVAT, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Müftüsü Dr İhsan İlhan il ve ilçe protokolü ile kurum amirleri katıldı.

Törende konuşan Vali Dr. Önder BOZKURT, ilçenin kamu hizmetleri altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak Yeni Hükümet Konağı projesinin Doğubayazıt’a ve Ağrı’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Duaların edilmesinin ardından Yeni Hükümet Konağı’nın temeline ilk harç dökülerek inşaat çalışmalarına resmen başlandı. Modern mimarisi ve günümüz ihtiyaçlarına uygun fiziki yapısıyla hizmet verecek şekilde planlanan hükümet konağının, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Vali Bozkurt’tan Eğitim ve Ulaşım Yatırımlarına İnceleme

Temel atma töreninin ardından Valisi Dr Önder BOZKURT, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Atatürk İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Okulun fiziki durumu, eğitim ortamları ve tamamlanmak üzere olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Bozkurt, incelemelerinin ardından Gürbulak Gümrük Kapısı önünde yapımı devam eden kavşak ve yol çalışmalarını da yerinde inceledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu