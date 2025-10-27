Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nereleri geziyor, kaç gün sürüyor?

Kış aylarının en keyifli tren yolculuğu geri dönüyor. Doğu Ekspresi, Türkiye'nin karla kaplı dağlarından tarihi şehirlerine uzanan rotasıyla bu sezon da yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Biletler çoktan satışa çıktı ve yolcular, Ankara'dan Kars'a uzanan eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşayabilecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DOĞU EKSPRESİ NEDİR?

Doğu Ekspresi, Türkiye'nin kültürel ve doğal güzelliklerini tren yolculuğu üzerinden tanıtan turistik bir tren hattıdır. 2019 yılından bu yana hem yerli hem yabancı binlerce turisti ağırlayan tren, Ankara–Kars hattında sefer yaparak yolcularına hem manzarayı hem de şehirlerin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetme fırsatı sunar.

Rotası boyunca karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar eşliğinde adeta kartpostal tadında bir deneyim yaşatır. Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, Türkiye'nin benzersiz doğal ve kültürel mirasını "raylar üzerinde" keşfetme imkânı sağlar.

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri için biletler satışa çıktı. Yolcular, Ankara–Kars ve Kars–Ankara yönündeki seferlerde trenin sunduğu konforlu yataklı kompartımanlarda yerlerini ayırtabilirler.

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIİA ÇIKTI?

Biletler, 2025-2026 kış sezonu seferlerinin duyurulmasının ardından satışa sunuldu. Seferler 22 Aralık 2025'te başlayacak ve 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Satışlar bu tarihleri kapsayan tüm seferler için yolcuların rezervasyon yapabilmesine olanak tanıyor.

DOĞU EKSPRESİ NERELERİ GEZİYOR?

Doğu Ekspresi, Ankara–Kars hattında ilerlerken yolculara güzergâh boyunca birçok şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tanıma fırsatı sunuyor. Ankara–Kars yönünde tren, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat duruyor. Kars–Ankara yönünde ise tren, İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruyor. Bu duraklar sayesinde yolcular, sadece yolculuk yapmanın ötesinde şehirlerin kültürel ve tarihi değerlerini keşfedebiliyor.

DOĞU EKSPRESİ KAÇ KİŞİYİ MİSAFİR EDİYOR?

Turistik Doğu Ekspresi, her biri 10 kompartımanlı ve 8 yataklı vagonlardan oluşan, ayrıca bir yemek vagonuna sahip olan trenle toplam 160 yolcu kapasitesine sahiptir. Yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor.

DOĞU EKSPRESİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Ankara–Kars hattındaki yolculuk, duraklar dahil olmak üzere toplam 32 saat sürüyor. Tren, haftada belirlenen günlerde sefer düzenleyerek yolculara hem gidiş hem dönüş deneyimi sunuyor. Ankara–Kars yönünde yolculuk pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılmaktadır.